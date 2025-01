Caminhões extrapesados VW agora chegam ao Chile

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) segue firme em sua estratégia de internacionalização em busca do crescimento em novos segmentos de atuação. Agora é a vez de o Chile receber os veículos extrapesados da marca. Os clientes do país passarão a contar com os maiores Constellation: o modelo 25.460 para operações rodoviárias e o off-road 33.460.

“A chegada dos modelos Constellation extrapesados ao país é uma ótima notícia, não só porque reforçam a nossa gama permitindo nos adaptarmos às diferentes necessidades dos nossos clientes e do seu trabalho, mas também porque estamos a expandir para uma categoria onde não tínhamos presença. Isso nos permite promover o crescimento da VW Caminhões e Ônibus no país, além de fortalecer nossa presença em negócios-chave, como longa distância, suporte de mineração e outras aplicações”, destaca Cristián Morales, gerente de marca da Porsche Chile, importadora oficial da VW Caminhões e Ônibus no país.

Com esse lançamento, a VWCO desembarca em seu sexto mercado internacional, desde que estreou com seu portfólio extrapesado. Completam a lista dos países habilitados a receber os modelos a Argentina, Costa Rica, Paraguai e o Uruguai, além do próprio Brasil.

“Nossa estratégia é crescer a presença internacional a partir de três pilares que nos sustentam, desde a entrada em novos segmentos à chegada a outros países, passando também pelo aumento de participação onde já estamos. Todo esse esforço se casa à nossa filosofia de grande parceria nos mercados e atendimento sob medida”, explica Matheus Francesco, supervisor de Vendas Internacionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Os maiores Constellation do mercado

O VW Constellation 25.460 é o modelo mais potente do portfólio estradeiro para mercados internacionais. Traz a motorização D26 em padrão Euro 5, de 13 litros, para entregar 460 cavalos, com transmissão automatizada V-Tronic, com 12 marchas, calibrada para aplicação rodoviária. Esse modelo com tração 6×2 tem capacidade máxima de tração de 70 toneladas e uma configuração sob medida para a robustez e economia que já são a marca da linha extrapesada da Volkswagen.

Já o VW Constellation 33.460 é a escolha para quem busca um fora de estrada com capacidade de puxar até 125 toneladas. Também traz a eficiência do D26 e a cabine que faz história entre as favoritas no mercado, atendendo às demandas primariamente do segmento off-road e também às aplicações on highway, em uso misto. O modelo foi testado e aprovado em condições reais por mais de dois anos e traz a melhor solução para sua vocação versátil, ideal para operações com elevada carga em estradas de asfalto e terra.

Treinamento extrapesado

Para preparar essa expansão internacional, a VWCO também investe fortemente na capacitação de seus concessionários. A cada lançamento, há um treinamento intensivo das equipes mundo afora para que atendam aos clientes com a excelência que se espera da rede Volkswagen Caminhões e Ônibus. No Chile, por exemplo, todos os colaboradores participaram de uma qualificação sobre os modelos extrapesados da marca antes da chegada dos novos produtos, além de se atualizarem sobre todo o portfólio de leves a pesados. (Foto: VWCO/Divulgação).