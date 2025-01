Chuva forte atinge parte de Curitiba e seis bairros registram estragos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba enfrenta novamente mais uma tarde de chuvas intensas nesta quinta-feira (30). De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, o acumulado de chuva atingiu 12,9 mm. Já as rajadas de vento alcançaram 32 km/h, conforme registrado pela estação no Bairro Alto, também conhecida como Vilinha.

Mais uma vez houve queda de árvores e galhos pela cidade. A Central 156 da Prefeitura recebeu sete solicitações nos bairros Xaxim, Barreirinha, Centro Cívico, Alto Boqueirão, CIC e Batel.

As chuvas foram isoladas. Em parte da capital paranaense, não houve registro de chuva, enquanto que em algumas áreas, o acumulado chegou a 12,9 mm. Os dados são das Plataformas de Coletas de Dados Meteorológicos (PCDM) da Defesa Civil.

Apesar da intensidade das chuvas, não foram registrados casos de desabrigados ou desalojados.

Monitoramento contínuo

A Prefeitura de Curitiba, por meio da Defesa Civil, mantém monitoramento 24 horas para emitir alertas e alarmes à população quando necessário. Em caso de emergências, os cidadãos podem acionar os seguintes canais de atendimento:

– 199 (Defesa Civil)

– 153 (Guarda Municipal)

– 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba)

– 193 (Corpo de Bombeiros)