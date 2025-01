Triumph mantém os preços das motos de 400cc

A Triumph traz uma excelente notícia para os apaixonados por suas icônicas motocicletas T-Series de 400cc. Em 2025, a marca manterá os preços dessas máquinas, proporcionando a mais motociclistas o acesso à qualidade, desempenho e estilo exclusivos da Triumph. Outro grande destaque para o ano são as condições especiais de manutenção que continuarão as mesmas do lançamento: as duas primeiras revisões terão custo de apenas R$ 100 cada, o menor valor do segmento, reforçando o compromisso da marca em oferecer um excelente custo-benefício, aliado à qualidade inquestionável de suas motocicletas.

Além disso, a T-Series se destaca pelo intervalo de revisão de 16.000km, o maior da categoria, proporcionando maior praticidade e economia aos proprietários. Com impressionantes 40cv de potência, câmbio de 6 marchas, ABS, controle de tração comutável, iluminação Full LED e diversos acessórios de segurança, estilo e conforto, essas motos combinam desempenho de alto nível com recursos modernos, garantindo uma experiência de pilotagem única e segura.

A clássica Speed 400 é comercializada a partir de R$ 29.990,00 e conquistou dois prêmios no Motorcycle News Awards 2024, além de ter sido eleita a Melhor Moto Urbana no prêmio Mobilidade Estadão. Já a Scrambler 400 X, com preço inicial de R$ 33.990,00, também se destacou ao vencer o prêmio Moto do Ano 2025, realizado pela revista Duas Rodas.

Essa decisão estratégica reflete o compromisso da marca em manter seus investimentos no país e oferecer acessibilidade e valor agregado aos seus clientes, consolidando sua posição como referência no segmento premium de motocicletas. A linha T-Series tem conquistado os entusiastas com seu design arrojado, desempenho robusto e tecnologia avançada.

A Triumph decidiu manter os preços das T-Series 400cc para 2025, reafirmando seu compromisso em oferecer produtos de alta qualidade, sem abrir mão da competitividade e acessibilidade. Com as condições especiais de manutenção, a marca busca facilitar ainda mais a entrada dos motociclistas no universo Triumph.

As motocicletas de 400cc, conhecidas por seu equilíbrio perfeito entre desempenho, estilo e versatilidade, conquistaram motociclistas ao redor do mundo. Com design icônico, tecnologia avançada e engenharia de excelência, esses modelos se tornaram a porta de entrada ideal para quem busca viver a experiência única de pilotar uma Triumph. Agora, com a garantia de preços estáveis, a marca reafirma seu compromisso em tornar essa experiência ainda mais acessível a um público cada vez maior.

Essa decisão chega em um momento estratégico para a marca, que busca ampliar sua presença em novos mercados e atrair diferentes perfis de motociclistas. Ao manter os preços estáveis, a Triumph reforça sua missão de entregar excelência e inovação, consolidando-se como uma das principais escolhas para os apaixonados por motocicletas em todo o mundo.

Conheça as Triumph T-Series: Speed 400 e Scrambler 400 X

Concebidas e projetadas em Hinckley, no Reino Unido, essas duas novas adições à linha de clássicos modernos foram desenvolvidas com a mesma atenção aos detalhes dos modelos mais célebres da Triumph. Elas são instantaneamente reconhecíveis graças às suas atemporais silhuetas Triumph, tanques de combustível esculpidos característicos e perfis de motores clássicos, foram projetadas para oferecer toda a qualidade, sensação e presença de suas companheiras de maior capacidade.

Toques tradicionais, como o cilindro refinado com aletas e braçadeiras no coletor de escapamento tradicionais que combinam detalhes contemporâneos como o silenciador virado para cima, grafismos ousados e a tecnologia sensivelmente incorporada, como resfriamento a líquido oculto e um escape fluido com silenciador primário oculto. Tudo combinado para entregar o inconfundível estilo personalizado moderno da Triumph.

O acabamento de alta qualidade e os detalhes elegantes continuam com as carcaças do motor revestidas a pó preto, garfos anodizados dourados rígidos, pintura de alta qualidade e detalhes do logotipo que garantem que o acabamento desses novos modelos sejam premium. Os esquemas de pintura de dois tons da Speed 400, cada um com um gráfico de tanque Triumph proeminente, refletem seu estilo roadster dinâmico, com as cores Carnival Red e Phantom Black disponíveis.

Acentuando a atitude para todo o terreno da Scrambler 400 X estão muitos recursos práticos e propositais, incluindo proteção para o farol, radiador e carter, bem como protetores de mão, um apoio de guidão acolchoado e um para-lama dianteiro mais longo. A Scrambler 400 X está disponível em dois esquemas de cores elegantes e contemporâneos, cada um com a distinta faixa de tanque ‘Scrambler’ e o emblema triangular da Triumph, com opções Matt Khaki Green, Phantom Black e Silver Ice. (Foto: Triumph/Divulgação).