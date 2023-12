Com opções para crianças e adultos, os passeios na região do rio Miringuava, na cidade de São José dos Pinhais (PR), Região Metropolitana de Curitiba, apresentam desde a produção orgânica de alimentos, passando pela colheita de morangos e amoras até a venda de vinhos finos. O fortalecimento da economia local aconteceu com entrada dos empreendimentos de pequeno agricultores na rota turística.

Esse é o caso do “La Choupana“, fazenda onde se pode colher morangos à vontade. O valor do quilo é de R$ 35,00 e o funcionamento é aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 18h. Segundo a proprietária, Adriane Leschnhak, o local entrou no ramo do turismo apenas em 2021, depois do auge da pandemia de Covid-19.

Ela recorda que foi a maneira encontrada para garantir um dinheiro extra meio à crise econômica. “Chegamos em uma situação em que o nosso produto era vendido a um preço muito abaixo para o mercado. Mas era aceitar aquilo ou não ver o dinheiro. A oportunidade de abrir nossa casa para o turismo acabou com dependência exclusiva da venda das frutas para o atacado”, afirma.

Adriane, que é casada e mãe de três filhas, explica que abrir a residência para desconhecidos foi um desafio a ser superado. Segundo ela, a transformação não foi apenas estrutura mas também nos afazeres de cada integrante da família.

“A gente teve que fazer reformas para proporcionar o conforto para quem chega. Servimos refeição e vendemos produtos orgânicos. Além disso, uma filha cuida da contabilidade, outra do marketing, a mais nova é nossa garota propaganda e meu marido recepciona. O retorno nos dá a certeza de que elas poderão viver bem do trabalho no campo”, disse Adriane.

Na propriedade vizinha, a prima Alexandra Leschnhak comanda o Rancho Caminho das Águas. Uma propriedade com 200.000 m² de área verde e mais de 20 atividades turísticas. A fazenda trabalha com o cultivo de orgânicos e responsabilidade ambiental. Além dos morangos, a produção engloba hortaliças, frutas e a produção de produtos coloniais.

Com pacotes de atividades personalizadas para cada proposta pedagógica, Alexandra conta que o caráter educacional dos passeios é um diferencial. “Nossos passeios permitem que crianças e adolescentes brinquem na natureza, em locais com características que talvez nunca tenham conhecido na cidade. Não é apenas passar informações sobre animais e plantas, mas proporcionar memórias inesquecíveis”, ressalta.

As opções de visita contempla os turnos da manhã, tarde e noite. Além de contar com atividades, monitoria e alimentação.

Vinho paranaense na região do rio Miringuava

Local pioneiro na Região Metropolitana de Curitiba, a Vinícola Araucária une no mesmo local o vinhedo e a vinícola e leva aos rótulos a história de ícones da cultura paranaense, com a Gralha Azul, ave-símbolo do Paraná; Manacá, planta nativa; Poty, homenagem ao artista paranaense, Poty Lazzarotto e Angustifólia, nome científico da Araucária.

A visita guiada custa R$ 50,00, ainda conta com uma trilha dentro da propriedade que abriga a vinícola e possui, aproximadamente 1 quilometro de extensão. Para informações a respeito de toda a aventura no Miringuava, basta acessar o site do projeto.

