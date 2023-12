Acidente feio bloqueia BR-277 há mais de 15 horas, em São José dos Pinhais

Um acidente envolvendo um caminhão carregado de óleo vegetal provocou o bloqueio da BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A rodovia foi fechada às 22h15 de sábado (23) e segue interditada neste domingo (24). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há previsão de liberação da pista.

O bloqueio foi realizado de maneira preventiva no quilômetro 59, para evitar novos acidentes na Serra. Por volta das 19h30 deste sábado, um caminhão carregado de óleo vegetal trafegava no sentido Litoral quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou sobre a pista. O caminhão atingiu um carro que seguia no sentido oposto.

Houve derramamento de óleo ao longo de aproximadamente 300 metros de asfalto, nos dois sentidos da pista, por isso a rodovia foi totalmente interditada. O motorista do caminhão morreu no local do acidente. Quatro ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Paranaguá.

Equipes da PRF foram imediatamente deslocadas para atender a ocorrência. Por volta das 22h15, a PRF realizou o fechamento preventivo da BR-277, no quilômetro 59, em São José dos Pinhais (PR), para evitar novos acidentes na Serra e que mais usuários ficassem parados na rodovia.

Foi acionada a empresa técnica especializada Ambipar, responsável pela avalização dos riscos ambientais e limpeza, que chegou ao local por volta de 00h40. A equipe técnica informou que a limpeza deve ser feita inicialmente com material desengordurante e, depois, com a adição de cimento sobre a pista. Os recursos necessários para efetuar limpeza estão a caminho, saindo das cidades de Curitiba (PR) e de Nova Odessa (SP).

Ainda não existe uma previsão de liberação da rodovia. A limpeza dever ser feita com cautela, em decorrência do risco de contaminação ambiental, e para que a liberação da rodovia aconteça com condições de segurança viária, para que não ocorram novos acidentes no local.

Por volta das 2 horas da madrugada, no quilômetro 36, foi disponibilizado um retorno por meio da remoção de algumas barreiras de concreto que dividem a rodovia, para que fosse permitido o retorno dos veículos que estavam parados na fila.

Por volta das 7 horas, a PRF iniciou a distribuição de água fornecida pela Sanepar para os usuários que ainda estavam parados no congestionamento.

Equipes da PRF permanecem nos locais de retorno, orientando os usuários sobre as duas rotas alternativas possíveis, conforme o tipo de veículo: BR-376 e Estrada da Graciosa.

Os veículos envolvidos no acidente já foram removidos. Equipes PRF permanecem no local aguardando a limpeza da rodovia para posterior liberação, em condições de segurança.

