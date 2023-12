A chuva com vento no fim da manhã deste sábado (23), provocou queda de galhos e árvores em Curitiba. Ninguém saiu ferido e não há registros de desabrigados e desalojados. A capital paranaense chegou a escurecer com a mudança do tempo.

Segundo a Defesa Civil, todos os bairros de Curitiba foram afetados com registro de chuvas fortes, especialmente nas regiões do Uberaba, CIC e Pinheirinho. Na estação pluviométrica localizada no CIC, foram registrados 17 mm de chuva. Foi a estação que mais registrou um acumulado pluviométrico.

A rajada de vento foi de 31,3 km/h, registrado na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Em cinco ruas da cidade, tiveram quedas de galhos e árvores – na Rua Francisco Rocha, no bairro Bigorrilho; na Rua Silveira Neto e Francisco Negrão, ambos no Água Verde; Rua Batista Pessine, no Vista Alegre e Rua Monte Castelo, no Tarumã.

Por fim, na Rua Engenheiro Costa Barros, no bairro Cajuru, um caso de erosão. Equipes da prefeitura foram encaminhadas ao local para verificar a situação.

