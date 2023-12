Verão em Curitiba: cinco atividades para aproveitar estação

O verão começou oficialmente nesta sexta-feira (22) e para aproveitar a estação mais quente do ano, confira algumas atividades para fazer em Curitiba. Entre várias possibilidades da capital paranaense, estão programas que podem ser feitos a partir da rota da Linha Turismo.

1. Piquenique nos parques de Curitiba

Nada como aproveitar os dias ensolarados em meio à natureza. Os parques de Curitiba são uma boa opção para quem deseja fazer um piquenique e aproveitar uma sombra em maio aos gramados, árvores e trilhas.

Além disso, o Parque Tanguá, o Barigui, o São Lourenço e o Jardim Botânico, são cartões-postais da cidade, ideais para se passar uma boa tarde de relaxamento e ainda garantir belas fotos.

2. Adrenalina no parque de diversões do Barigui

Recentemente inaugurado, o Parque de Diversões do Barigui é o lugar perfeito para quem deseja aventuras mais radicais no verão. Com atrações para todas as idades, desde montanhas-russas até carrosséis, a diversão é garantida.

3. Bike compartilhada e lindas paisagens

O tempo estável anima na hora de praticar esportes. Em Curitiba, as bicicletas compartilhadas garantem a prática da atividade e facilitam o passeio pelas ciclovias espalhadas pela cidade. Pedale pelos parques, descubra novos caminhos e desfrute das belas paisagens urbanas enquanto cultiva um estilo de vida ativo.

4. Feiras noturnas em Curitiba

Tradicionais de Curitiba, as feiras noturnas são um convite para explorar sabores e aromas locais com barracas repletas de delícias gastronômicas. Aproveite a música ao vivo, o clima aconchegante e faça das feiras noturnas uma tradição em suas noites de verão.

Confira todos os locais e dias da semana em que as feiras noturnas de Curitiba são realizadas.

5. Carrossel de Natal: diversão vai até janeiro

O Carrossel de Natal no Passeio Público irá funcionar até o dia 7 de janeiro. Traga a família e aproveite a oportunidade de estender o clima natalino e criar lembranças especiais para começar 2024 com o pé direito.

