Temporal e vento forte; alerta laranja põe Curitiba em risco meteorológico

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para todos os 399 municípios do Paraná para este sábado (23), com indicação de perigo para temporais, que podem vir acompanhados de ventos fortes e queda de granizo.

O alerta laranja é válido das 10h01 até as 21h, indicando chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Essa variação no tempo é prevista também pelo Simepar. Para o sábado, a tendência continua sendo de tempo instável no Paraná, por conta do tempo abafado e presença de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai.

Pancadas de chuva com trovoadas são previstas nas diversas regiões do estado. Entre o oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense já durante a manhã, nos demais setores, preferencialmente a partir da tarde. Há risco para ocorrência de tempestade.

Dicas de como se proteger em tempestades

A Defesa Civil do Paraná disponibiliza algumas dicas de como se proteger em temporais.

Vendaval

Procure um abrigo o mais rápido possível, e não saia até que o vendaval pare;

Se notar o risco de desabamento do telhado, saia do local e comunique o risco, inclusive às autoridades;

Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a amarração das telhas no madeiramento, se tiver;

Não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis, elas podem cair e causar ferimentos;

No carro, se possível, estacione o veículo em local seguro e espere o vento forte passar;

Se necessário, e possível, entre em uma edificação;

Não estacione o carro próximo a torres de transmissão e placas de propagandas;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade e procure um local seguro para estacionar assim que possível, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo.

Alagamento

Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações, alagamento e enxurradas. Além de vários perigos, elas poderão estar contaminadas;

Caso perceba que o volume de água está subindo, ameaçando seus bens, ponha-os a salvo, elevando-os. Mas atenção! Somente faça isso se não houver riscos;

Se, por algum motivo, ficar ilhado, ligue 193 – Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil pelo 199;

Proteja-se em locais elevados até a água baixar;

Estando em veículo, se possível, estacione em um local elevado e espere a água baixar;

Não fique próximo a caminhões ou ônibus. Veículos de grande porte provocam ondas que podem alagar o seu carro e fazer com que perca o controle da direção;

Não pare o carro próximo a árvores ou postes.

