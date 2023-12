O movimento de veículos é intenso nas principais rodovias que atravessam o Paraná no início da manhã deste sábado (23). As via de acesso ao litoral paranaense e catarinense tem pontos de bloqueios que provocam congestionamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conta do alto fluxo de veículos, na BR-376, existe ponto de lentidão entre o km 625 ao km 635, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

+ Leia mais: Grave acidente de ônibus no Paraná deixa vítimas e interdita rodovia

Já na BR-277, entre Curitiba e Litoral do estado, trânsito intenso no km 39, devido a um acidente. A pista está liberada, mas fila devido a colisão ocorrida no começo do dia. No sentido Curitiba, grande fluxo de veículos nas proximidades de Balsa Nova.

Na BR-116, informações da concessionária Arteris Régis Bittencourt, que não existe registro de filas nos sentidos São Paulo ou Curitiba.

Operação Natal

A Operação Natal 2023 da Polícia Rodoviária Federal começou na sexta-feira (22).Com a ação, que vai até as 23h59min de segunda-feira (25), o trabalho da PRF será reforçado com policiais que vão intensificar a fiscalização e as atividades preventivas nas rodovias federais.

O foco na operação é relembrar a importância dos itens de segurança como capacete, cinto de segurança e que as crianças sejam transportadas nos dispositivos de retenção, conhecidos como cadeirinhas.

TCE-PR suspende compra de 70 ônibus elétricos pela Prefeitura de Curitiba

Segundo a PRF, o número de infrações por falta destes itens obrigatórios de segurança caiu de janeiro a novembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. As multas por falta do cinto de segurança chegaram a 185.084 no período, com redução de 11,6%.

Os policiais também irão fiscalizar ações consideradas irregulares pelo Código de Trânsito Brasileir (CTB) , como o desrespeito aos limites de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e embriaguez ao volante.

Para garantir a segurança nas estradas, a PRF orienta os motoristas a descansarem antes de viajar, fazer revisão do veículo e respeitar os limites de velocidade, além de não usar o celular enquanto dirige.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

🚙Na BR-116/PR (Contorno Leste), trânsito lento do km 110 ao km 114, em ambos os sentidos, devido ao alto fluxo de veículos.



📍Trânsito lento do km 614 ao km 620 na BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido ao alto fluxo de veículos.



🌤Tempo bom pic.twitter.com/b71l2uDjsO — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 22, 2023

👮‍♂️ Condições de Trânsito | 22.dez.2023 12h00



🛣️ BR-277/PR, sentido Ponta Grossa:

⚠️ Trânsito intenso e fluxo lento(5 km):

☑️ Do km 115 ao km 130, em Campo Largo.



🛣️ BR-277/PR, sentido Curitiba:

⚠️ Trânsito intenso e fluxo lento(5km):

☑️ A partir do km 138, em Balsa Nova. — prf_pr (@prf_pr) December 22, 2023

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?