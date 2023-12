TCE-PR suspende compra de 70 ônibus elétricos pela Prefeitura de Curitiba

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) suspendeu nesta sexta-feira (22) a lei que autoriza a Prefeitura de Curitiba a comprar 70 ônibus elétricos pelo valor de R$ 317 milhões. O pedido da liminar foi realizado pelo vereador Dalton Borba (PDT), que alegou que o orçamento foi aprovado com base apenas em um orçamento de uma empresa que consta como fornecedora dos veículos para o município.

Com base nos argumentos da petição, o conselheiro Maurício Requião concedeu liminarmente a suspensão da compra dos coletivos que seria feita pela prefeitura no ano que vem.

A decisão determina ainda a intimação e a citação com urgência de um representante da Prefeitura de Curitiba para ciência e imediato cumprimento da medida cautelar. O TCE-PR aguarda manifestação da prefeitura em um prazo máximo de 15 dias.



Mais votado do Sul do país

