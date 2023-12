Morreu, aos 54 anos, o padre Onofre Araújo Filho. Ele era reitor da Igreja do Rosário e São Benedito, no Largo da Ordem, Curitiba. Segundo a Arquidiocese de Curitiba ele estava com familiares em Belo Horizonte quando faleceu. Não há informações sobre a causa da morte, ocorrida o último dia 20.

Segundo a Arquidiocese de Curitiba, Onofre foi ordenado sacerdote no em agosto de 2002. Desde o mês de outubro de 2022 era Reitor da Igreja do Rosário e São Benedito, no Largo da Ordem, Curitiba.

Pe. Onofre estava em visita a seus familiares em Belo Horizonte/MG. Velório e sepultamento ocorreram em Belo Horizonte.

