Grave acidente de ônibus no Paraná deixa vítimas e interdita rodovia

Um grave acidente envolvendo dois carros e um ônibus na BR-376, em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná, matou uma pessoa e feriu outras 35, na noite de sexta-feira (22). A rodovia ficou totalmente interditada por mais de 4 horas

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu perto das 22h30. O motorista de um dos veículos, ao tentar realizar uma ultrapassagem, bateu de frente com o ônibus e morreu no local. Um passageiro foi encaminhado ao hospital. Na sequência do acidente, outro carro colidiu contra a traseira do primeiro veículo. O motorista não se feriu.

O ônibus saiu de Campo Grande (MS) com destino a Matinhos, no litoral do Paraná. Com o impacto, o ônibus tombou, ferindo os 35 passageiros, sendo que cinco deles estão em estado grave.

A rodovia ficou totalmente interditada por mais de 4 horas. O movimento é intenso na região na manhã deste sábado (23).

