A vida de motoristas que trafegam pelo trecho da BR-277 entre Campo Largo e Curitiba está complicada na manhã desta terça-feira (06). O tombamento de um caminhão causou a interdição da pista sentido Curitiba.

A pista precisou ser interditada no quilômetro 101 para a retirada do veículo acidentado, bem como a carga, que era de bois.

Por volta das 7h30 o congestionamento chegava a 1 km no sentido sul. Perto das 8h o fluxo foi liberado.

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF.

