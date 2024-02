A morte do estudante do 6º ano do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Mateus Botogoske, aos 26 anos, na segunda-feira (05), causou comoção nas redes sociais. O aluno lutou contra um câncer e batalhou diante de recusas do plano de saúde de custear a cirurgia.

A UFPR nas redes sociais lamentou a perda precoce do aluno. No texto publicado, a universidade valorizou a força de Mateus que documentava diariamente os seus dias como paciente oncológico e estudante de Medicina.

“No ano passado, nos juntamos à luta do Mateus pela vida, contra o câncer, um osteossarcoma, diagnosticado em 2019. Mateus documentava os seus dias como paciente oncológico e estudante de Medicina, seus altos e baixos, batalhas, dores e vitórias no perfil E agora, Boto?

“Sua coragem e determinação na batalha contra o câncer foram inspiradoras para todos nós. Que sua memória continue a ser uma fonte de força e inspiração para aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. Descanse em paz, Mateus. Nossos mais sinceros sentimentos de carinho e solidariedade a toda a família e amigos”, postou a UFPR.

Batalha contra plano de saúde

O estudante foi diagnosticado com câncer ósseo em novembro de 2019,quando retirou um tumor do braço esquerdo. No início de 2023, foi diagnosticado com metástase. A cirurgia indicada por um especialista foi a hemipelvectomia, que removeria o tumor por completo. Foi esse procedimento que o plano de saúde alegou recusou exagero no valor cobrado pelo médico.

Mesmo com uma decisão judicial, Mateus acabou realizando a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No fim do ano passado, o quadro de saúde do estudante piorou devido a uma infecção.

