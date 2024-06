Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (21)

ABILIO JOAQUIM FERNANDES, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JULIA DA CONCEICAO RAMOS FERNANDES. Filiação: JOSE MANUEL FERNANDES e MARIA JOANA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

ADEMIR MANOEL GOMES TEIXEIRA, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: IRACI DE OLIVEIRA RAMOS TEIXEIRA. Filiação: ANTONIO GOMES TEIXEIRA e FRANCISCA CORDEIRO DE JESUS TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 15:00h.

ALCIONE KUBIAK REISDOERFER, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERMINIO REISDOERFER. Filiação: CARLOS KUBIAK e CATARINA KUBIAK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL NA CIDADE DE IRINEOPOLIS – SC, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 16:30h.

ANALIA SANTIAGO MARTINS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SERGIO FRANCA e LAURENTINA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

ANTONIO SOARES DA SILVA SOBRINHO, 65 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ESPEDITO SOARES DA SILVA e FRANCISCA AUGUSTA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 14:00h.

CARLOS ALBERTO BORILLE, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TERESINHA KRESKO BORILLE. Filiação: MODESTO BORILLE e AMELIA HELENA BORILLE. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA – PR, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 17:00h.

DANIEL FIGLARZ, 44 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: HELIO FIGLARZ e SONIA BEATRIZ DA VEIGA FIGLARZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

DANIEL GERMANO PESCK, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES MENON PESCK. Filiação: ALFREDO JULIO PESCK e LIDIA PESCK. Sepultamento: CEMITÉRIO EM APIABA (IMBITUVA/PR), sexta-feira, 21 de junho de 2024.

DIRCE SCHEIBE ALVES CORDEIRO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGLACYR ALVES CORDEIRO. Filiação: ALBINO SCHEIBE e LUZIA SOMMA SCHEIBE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 17:00h.

DOMINGOS MARTINS RODRIGUES DE SA, 91 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ALBINO RODRIGUES DE SA e MARIA ALVES MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 18:30h.

EDEMIR SEBASTIAO KREUSCH, 67 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ROSANGELA DOS SANTOS ARBIGAUS KREUSCH. Filiação: TEOBALDINO KREUSCH e MELITA JUNGLAUS KREUSCH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 11:30h.

EDEVAL DOMICIANO DE LIMA, 62 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: NASIDE LACERDA COLODEL. Filiação: SIDNEY JOAQUIM DOMICIANO DE LIMA e FAUSTINA FANHA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 17:00h.

ELEONORA NASCIMENTO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGRIPINO NASCIMENTO e OLIMPIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 16:00h.

EUCLIDES SOARES MARTINS, 85 ano(s). Profissão: ASSISTENTE MANUTENÇÃO. Cônjuge: LIDIA ZANDONADI MARTINS. Filiação: JOAO SOARES MARTINS e MARIA JOSE MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

EVANDRO FRASSON SANCHEZ, 55 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: MONICA ROSAS ROCHA. Filiação: SALVADOR SANCHEZ e ADINIZ MARIA FRASSON SANCHEZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 16:30h.

FATIMA MIRANDA DE ANDRADE, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JESULINO FIGUEIREDO DE ANDRADE e ANTONIA MIRANDA DE ANDRADE. Sepultamento: CEMITERIO MUICIPAL DE PEABIRU, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

HELENA ZABLOSKI LOYOLA MACEDO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ LOYOLA MACEDO. Filiação: EVARISTO ZABLOSKI e MARIA PEBESEWSKI ZABLOSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 16:00h.

HIOLANDA DOMENEGUETTI PINHEIRO, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA. Filiação: JOSE DOMENEGUETTI e MARIA RIBEIRO DE JESUS DOMENEGUETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 17:00h.

ISABEL APARECIDA RODRIGUES FELSKI, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO LUIZ FELSKI. Filiação: JOSE RODRIGUES e LOURDES RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

IVAN RIBAS DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: GRACILIANO RIBAS DOS SANTOS e ANA MOREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 17:00h.

JACYRA GUIMARAES PINHEIRO, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DIMAS TEIXEIRA DA SILVA PINHEIRO. Filiação: MANOEL DE FREITAS GUIMARAES e DIVA MEDEIROS GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 16:30h.

JAILTON JOSE ARTNER, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EURIDES ARTNER e FRANCISCA DE MATOS ARTNER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 09:00h.

JOAO CARLOS EVANGELISTA DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE EVANGELISTA DA SILVA e MARIA HELENA EVANGELISTA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 13:00h.

JOAO DOMINGOS NETO, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LAURENTINO DOMINGOS GUIMARAES e ALZIRA FELISMINO DA CONCEICAO. Sepultamento: CEMITERIO EM PARANAGUA – PR, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 17:00h.

JOAO SAGRILLO, 43 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUCIDIO SAGRILLO e VILMA ZAVARIGE SAGRILLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 16:00h.

JOSE ANTUNES DOS SANTOS, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA EGIDIO DOS SANTOS. Filiação: MARCILIO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA JOSE DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 17:00h.

JOSE FERREIRA DOS REIS, 73 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: SERAFIM CABRAL DOS REIS e EVA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

JOSE PAULO BATISTA DOS SANTOS, 38 ano(s). Profissão: OUTORGADO. Cônjuge: ANA CRISTINA TRINDADE SANTOS. Filiação: ALOIZIO BATISTA DOS SANTOS e RAIMUNDA SOUZA SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 13:00h.

JOSE REGENALDO DE FIGUEIREDO, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: REGENALDO VIRGULINO DE FIGUEIREDO e JOSEFA MARQUES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 09:30h.

JOSELITA FERNANDES COSTA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURVAL SANTANA. Filiação: JOSE FERNANDES COSTA e MARIA NORBERTO COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 16:30h.

LAURICI ALBINO, 79 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SEBASTIAO ALBINO e FRANCISCA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

LOLA RAMONA MARCHAN DE RAMIRES, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAMON ANTONIO RAMIREZ RUIZ. Filiação: SILVINO MARCHAN REINA MORA e PETRA MARCHAN JARAMILLO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 15:00h.

LUIZ SOARES DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA SOARES. Filiação: ZULMIRO DE SOUZA e FERMINA SOARES DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 15:00h.

MAICON DOUGLAS CHICON, 35 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: DELCIO CHICON e MARIA AUGUSTA BAGGIO CHICON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 11:00h.

MARCELO SOARES LIMA, 56 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Cônjuge: CLAUDIA LINHARES DE OLIVEIRA. Filiação: MAURICIO LIMA ROCHA e ILZA SOARES LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 18:00h.

MARIA DE LOURDES GAMBALLI SFEIR, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE GAMBALLI FILHO e THEREZA CUSTAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 20:00h.

MARIA IVANILDA CORREIA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MARIA CORREIA e ADALGIZA PEDROZA LEITE. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA JOSE DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO BEZERRA DE LIMA. Filiação: THEOFILO ANTONIO GUALBERTO e ISABEL MARIA MENDONCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA ROSA MENDES, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: DORIVAL LUCIO MENDES. Filiação: JOAO GABRIEL e MARIA IZABEL CANDIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 17:00h.

MARILENE MOLENDA DO NASCIMENTO, 56 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: MARIO MOLENDA e IDELZINA ANZOLIN MOLENDA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IRATI PR, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 10:00h.

NELSON PALLU, 91 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: JOAO PALLU e OLINDA PALLU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

NESIO LAMOGLIA, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO WINCART LAMOGLIA e ANA MAINKA LAMOGLIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 17:00h.

NEUZA GODOI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IZALTINO FLORENCIO GODOI e ARLICINDA GODOI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 15:00h.

NEZINHA DOS SANTOS COSTA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMAO COSTA. Filiação: DOMINGOS SEVERINO DOS SANTOS e AVELINA ROSARIO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO EM PARANAGUA – PR, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 17:00h.

OLIVIA TOLEDO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCELINA TOLEDO. Sepultamento: CEMITERIO DE PEABIRU -PR, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

OLIVIA XAVIER DOS SANTOS, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAZARO BOAVENTURA XAVIER e MARIA ROSA DE CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 10:30h.

PAULINHO FARIA, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MIGUEL FARIA e MARIA FARIA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

RUBEN MARCELO BUENO DE MORAIS, 54 ano(s). Filiação: ARACI BUENO DE MORAIS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

SERGIO RODRIGUES, 55 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: OSVALDO RODRIGUES e ALCEMIRA SANTOS RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 16:00h.

SUMICO NAKAGAWA, 74 ano(s). Filiação: HITOSHI NAKAGAWA e FUKUE NAKAGAWA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

TERESINHA DO ROCIO DE PAULA DAS NEVES DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CALIXTRO DE OLIVEIRA. Filiação: BENEDITO DAS NEVES FERREIRA e MARIA DA CONCEICAO DE PAULA. Sepultamento: CEMITERIO PASTOR WIDERMAN, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

TEREZA DO VALE BUSKO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SLAUKO BUSKO. Filiação: JOSE DO VALE e MARIA NOEMIA DO VALE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 14:00h.

VITOR DO ROSARIO, 70 ano(s). Cônjuge: IRENE DUPICHJAK DO ROSARIO. Filiação: JOAQUIM MANOEL DO ROSARIO e DONATILA FRANCA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 09:00h.

WANGLES BRETERNITZ, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JULIETA BRETERNITZ. Filiação: APPARECIDO BRETERNITZ e MATHILDE PERARO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

WILLIAN FREITAS WILLE, 37 ano(s). Profissão: PERSONAL TRAINER. Filiação: LUIZ BENEDITO WILLE e LUCIA MARGARETH DA SILVA FREITAAS WILLE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

