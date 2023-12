Oficina de Música de Curitiba tem 80 cursos e inscrições abertas

A Oficina de Música de Curitiba, um dos principais da categoria no Brasil, vai entrar na 41ª edição em 2024. O evento vai ocorrer dos dias 25 de janeiro a 4 de fevereiro, e está com inscrições abertas para mais de 80 cursos, que vai de música antiga a oficina de cantos.

Para realizar a inscrição, o interessado deve entrar no site da Oficina de Música. É necessário fazer o cadastro, e depois escolher os cursos que deseja se inscrever. Além disso, a pessoa deve enviar à organização um vídeo que demonstre o nível de conhecimento vocal ou instrumental. Também é importante atualizar o currículo no portal do aluno, na intranet do site da Oficina. Existem aulas no período da manhã e noite, sendo que o resultado será divulgado até 10 de janeiro.

Os alunos que já realizaram o cadastro nos anos anteriores devem acessar sua conta digitando seu login e senha, clicar em dados cadastrais e anexar o endereço do canal do vídeo na área indicada no item anterior. A partir disso, o professor irá selecionar os alunos entre os participantes ativos e ouvintes. Para garantir a matrícula, o pagamento do curso deverá ser efetuado.

A inscrição para as aulas práticas e de orquestras ainda não estão abertas, devem ser preenchidas pelos inscritos nas aulas de instrumento, após a listagem dos participantes ouvintes e ativos.

Quanto tá?

Os valores de inscrição são: R$ 150 para um curso, R$ 225 para dois cursos ou R$ 275 para três cursos ou mais. Além disso, existem cursos gratuitos disponíveis.

A inscrição nos cursos regulares dá direito a participar da prática de conjunto gratuitamente, que vai ocorrer á na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

A 41ª Oficina de Música de Curitiba é realizada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, com o apoio de várias instituições, incluindo Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Centro Cultural Teatro Guaíra, Família Farinha, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Teatro Regina Casillo.