O humorista e comediante Emerson Ceará alega que foi ameaçado na madrugada desta sexta-feira (22), por volta das 3h30, por um vizinho do Restaurante Nordestei, de propriedade de Ceará, localizado na Avenida Comendador Franco (antiga Avenida das Torres), bairro Jardim das Américas, em Curitiba. Segundo uma sequência de stories publicados pelo comediante no seu perfil no Instagram, a ameaça foi o ápice de uma relação há tempos conflituosa.

O vizinho, o advogado Lincon Vicente, por sua vez, diz que quem foi ameaçado foi ele e que tanto Ceará, quanto seus amigos, é quem fizeram ameaças. Ele alega que tem imagens de câmeras de segurança que provam sua versão.

A treta

Desde o início da reforma do imóvel, segundo Ceará, o vizinho vem incomodando. “Faz cinco meses que abrimos o Restaurante Nordestei e desde a obra ele vem criando problemas. Mostramos o alvará que tiramos para restaurante e tudo mais, e o cara começou a perturbar. Passamos tudo para a imobiliária, e o cara enchendo> mas até aí tudo bem, deixa o doido falar sozinho”, desabafou Ceará.

E continuou com sua versão. “Teve um dia que ele foi no restaurante e ameaçou os funcionários. Ele disse que era advogado, que andava armado e que ia entrar ali e cobrir todos na bala. Levei na brincadeira. Não vou perder meu tempo com isso”, afirmou.

Recentemente o vizinho teria entrado com uma ação contra o restaurante por perturbação do sossego e uso irregular de música ao vivo. Por esse motivo, Ceará decidiu tirar as atrações musicais.

Nesta madrugada, porém, o caldo entornou. “Chegou descontrolado, não deixou a gente sair. Começou a me xingar e me xingou de vagabundo. Se tem uam coisa que não sou é vagabundo. Foi no carro, pegou uma corrente com cadeado e veio para cima da gente”, afirmou. A partir dali Ceará fez uma live no seu Instagram e começou a filmar a situação.

O humorista afirmou à reportagem que ainda na madrugada, após o vizinho ir embora, a polícia militar chegou e foi registrado um boletim de ocorrências contra o vizinho por ameaças. Em seguida, ele promete acionar a Justiça para ter sua integridade e a de seu estabelecimento preservadas.

O outro lado

A reportagem entrou em contato com o advogado para ouvi-lo sobre a confusão. Segundo ele, o comediante estaria irritado pois já foi denunciado em três boletins de ocorrência por perturbação do sossego. “Ele afirma que eu estava chegando em casa, mas eu estava saindo para viajar e eles estavam totalmente alcoolizados. Eles estão bravos, pois eu fiz dois boletins de ocorrência por perturbação do sossego e as autoridades mandaram eles pararem com os shows avo vivo”, disse.

Segundo Lincon, após a notificação, ele recebeu uma contra notificação que inclusive me convidava para conhecer o local. “Achei que havia um clima amistoso. Quando fui sair de madrugada para viajar com meu pai, vi que eles estavam ali e fui cumprimentá-los, acreditando nesse clima amistoso. Eles não gostaram, perguntaram se eu tinha algo contra eles e que era pra gente resolver ali na hora. Aí eu fui embora”, contou.

O advogado afirma que tem as imagens do circuito de segurança de sua casa que mostra que foi ele o ameaçado. “Eu permaneci dentro do meu portão e fui intimidado na porta da minha casa. Inclusive ameaçaram outra pessoa há menos de uma semana. Serão todos processados pro calúnia, difamação e dão moral”, concluiu o advogado, que afirmou estar em viagem.

