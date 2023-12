Conheça o Enzo: adolescente trata câncer há cinco anos e precisa de ajuda

Enzo Lucas Jonas Ribeiros Fernandes é um adolescente de 13 anos que mora no bairro Roseira, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Em 2019, quando tinha nove anos, foi diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda de Alto Risco. Enzo fez um longo tratamento e ficou curado. Entretanto, no final de 2021 a família recebeu mais uma notícia preocupante: o menino estava com novo câncer. Desta vez no testículo.

Depois de receber o diagnóstico, Enzo passou por uma cirurgia para remover o testículo e iniciou, mais uma vez, todo o tratamento com internações, sessões de quimioterapia e radioterapia.

Na fase atual, o menino não está passando por um tratamento tão intenso, mas necessita de medicamentos e cuidados com a saúde. Os pais de Enzo precisam de ajuda para conseguir pagar por todo o procedimento. Para isso, a família criou uma vaquinha virtual e também faz algumas rifas.

Comparando com períodos anteriores, Enzo considera que sua saúde e tratamento se encontram em um momento bom. “Agora só tomo remédios, vou a cada um mês para a doutora fazer alguns exames. Faço fisioterapia toda terça e quinta-feira. E consulto com cardiologista”, resume.

Mãe do adolescente, Maria Luisa Jonas explica que o filho está em uma fase chamada manutenção, na qual continua fazendo quimioterapia, mas não no hospital. Ele faz uso de medicamentos orais em casa.

“Ele toma diversos remédios, um deles é antibactericida, pois ele não tem imunidade. A alimentação dele continua restrita e na questão de higiene, preciso manter o ambiente dele livre de bactérias. A casa precisa estar organizada o tempo todo para ele não ter nenhum tipo de doença para enfrentar o tratamento”, explica a mãe.

Além dos remédios, do uso constante de máscara e dos cuidados com a limpeza, a rotina de Enzo também conta com sessões de fisioterapia para voltar a andar, já que durante os tratamentos das duas doenças a musculatura do corpo foi perdida. “Começou na cadeira de rodas e agora já está andando com ajuda de bengala”, comemora Maria.

Vivendo isolado há praticamente cinco anos, em junho de 2023 aconteceu uma novidade na vida de Enzo: ele voltou para a escola. Maria conta que a estabilidade na saúde do filho permitiu as idas para o colégio, mas ainda existem algumas limitações devido à falta de imunidade. “Ele só não tem muito contato com os colegas. Ele vai de máscara, não frequenta a quadra, não faz aula de Educação Física e no recreio também fica na sala”.

Mas só o fato de poder estar novamente no ambiente escolar já deixou o adolescente muito feliz. “Foi muito bom. Quando eu voltei para a escola fiz vários amigos, estava com muita saudade de ir para escola e fazer amigos”, conta Enzo.

Com relação ao tratamento de Enzo, a médica projeta que a fase de manutenção vá até agosto de 2024, se o organismo do adolescente responder bem ao processo. Isso também significa mais meses de gastos com remédios, alimentação, consultas e sessões.

“No começo eu colocava tudo na ponta do lápis, mas chega uma hora que não se consegue mais, porque é muita despesa e eu começava a querer comparar e ia ficando louca porque não dava conta. Só com alimentação dele eu gasto em torno de R$ 800 por mês”, diz Maria.

O garotinho Enzo sofre com Leucemia Linfoblástica Aguda de Alto Risco. Foto: arquivo da família.

Família faz rifas e vaquinha para pagar tratamento do câncer do adolescente

A ideia de fazer rifas e vaquinhas para ajudar a pagar o tratamento de Enzo foi da madrinha e tia do adolescente, Rosicléia Cristina Jonas. Ela relembra que iniciou o projeto quando o afilhado foi diagnosticado com leucemia.

“Nos primeiros meses a gente achou que seria um tratamento tranquilo até porque a gente não tinha ideia da gravidade. Mas começaram a surgir despesas, internações, alimentação e eu ajudava minha irmã conforme eu podia, mas chegou uma hora que eu não tinha condições para continuar ajudando, aí veio na minha cabeça o Athletico”.

Motivada, Rosicléia enviou uma mensagem para o clube paranaense e conseguiu uma camiseta autografada para rifar. Outros clubes, como Palmeiras, Grêmio e São Paulo também doaram camisetas autografadas. E assim, as rifas começaram.

Rosicléia conta que a falta de divulgação sempre dificultou a venda das rifas, problema que se estende até hoje. “Tem uma rifa de um colar de ouro que foi doado, ele está avaliado em R$ 17 mil. Faz um ano que essa rifa está no ar e eu não consigo finalizar. Tem também uma camisa do Renato Gaúcho que ainda não finalizou”.

Atualmente, estão abertas três rifas e a vaquinha. Saiba como ajudar:

Corcel 1977 será rifado para ajudar Enzo. Foto: colaboração.

A campanha pelo Enzo também possui um Instagram. Na conta são postadas atualizações sobre a saúde do adolescente e o andamento das rifas.

Além das três rifas atuais, a família também ganhou um Corcel 1977, que deverá ser rifado em breve, assim que as vendas melhorarem. A doação do carro foi feita pelo padre Régis Machado, figura importante em todo o tratamento de Enzo.

O padre conta que conheceu a história do menino depois de participar de uma missão com Rosicléia. “Ao conversar com ela, conheci o Enzo e fui chamado para dar Unção dos Enfermos nele. Após este contato comecei a acompanhar o Enzo em suas lutas, dores e alegrias”, revela.

Como gosta de carros antigos, Régis havia comprado o Corcel para usar durante as férias. Entretanto, quando conheceu a história da família optou por doar o automóvel e, com esse espírito, ele incentiva o engajamento de mais pessoas nessa causa.

“Quando me deparei com as necessidades que a família do Enzo passava, senti que devia fazer algo. Senti que a minha alegria de dirigir um clássico do ano 77 poderia ser transformada em amor e doação em prol da manutenção da vida desse jovem guerreiro”, conclui o sacerdote.

“Ele enfrenta com cara e coragem”, diz a mãe de Enzo

Enzo diz que gosta de jogar xadrez, videogame e Uno. A mãe completa informando que conversar, passar o tempo com jogos online, principalmente se for do Mario Bros, também fazem a alegria do filho.

O adolescente também tem apreço pelo futebol. Inclusive, antes de ser diagnosticado com leucemia, ele fazia aulas em uma escolinha de futebol, onde atuava como goleiro.

Maria enfatiza que o câncer não impede o filho de ser um adolescente ativo. “Ele brinca, tem os episódios em relação aos medicamentos, mas é super ativo. Ele gosta de brincar, conversar. É uma criança que não dá trabalho”.

A mãe se emociona ao falar que Enzo segue realizando o tratamento com perseverança. “Ele enfrenta com cara e coragem”, reafirma Maria.

Confira o Instagram do Enzo.

