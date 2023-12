Gata desaparecida em Curitiba: família oferece R$ 10 mil de recompensa

A família de Pou Pou, uma gata com pelagem laranja, branca e preta, está em busca da felina. Ela desapareceu no dia 14 de dezembro, no bairro Água Verde, em Curitiba. Os tutores da pet são os fundadores do Space Cat Coffee, o primeiro gato café do sul do Brasil, localizado na Rua Júlia Wanderley, no bairro Mercês.

Cartazes divulgados pela cidade e publicados nas redes sociais oferecem a recompensa de R$ 10 mil para quem encontrar a gata.

Tutora da Pou Pou, Andria Thalia Oliveira explica que a família se mudou há pouco tempo, o que ela acredita que pode ter causado uma estranheza na gata. “Ela é uma gatinha muito medrosa, ela foi agredida, tinha muito medo de pessoas e da rua mesmo. Como a gente solicitou tela e ainda não tinha sido colocada, mantínhamos todas as janelas fechadas. Mas ela foi para uma janela bem alta e empurrou o basculante e a gente não entende o porque”, relata Thalia.

Ela acredita que a gata fugiu durante a madrugada ou pela manhã. “A Pou Pou é uma gatinha de resgate, a gente tem a ONG (que funciona junto com o Space Cat Coffee). Quando os gatinhos não está bem eles ficam com a gente”.

Thalia relembra que a gata foi resgatada em frente ao café. Na ocasião, ela estava com diversos hematomas, muito fraca e com medo. Como ela ainda não está acostumada a conviver com muitas pessoas, a família teme pela fuga do animal.

“A Pou Pou nunca ficou muito bem com as pessoas, ela tem muitos traumas ainda. Então a gente imagina que ela possa estar escondida em algum lugar e não sai de lá, ela tem muito medo”, diz Thalia.

Os tutores fizeram cartazes sobre o sumiço da Pou Pou e divulgaram nas redes sociais. A família anunciou a recompensa de R$ 10 mil para quem encontrar a gata. Apesar de ser um valor alto, Thalia revela que não recebeu nenhuma ligação enganosa e que ficou contente com a empatia das pessoas.

“Foi até uma surpresa. Todas as pessoas que mandaram mensagem falaram que se acharem a Pou Pou não vão cobrar nada e que aquilo motivou elas a procurarem como um desafio pessoal mesmo. São pessoas que querem vir, procurar, fazer mutirões. Clientes do café se dispuseram a procurar a Pou Pou em dias livres pela redondeza. Não tivemos (nenhuma ligação) estranha, o que foi bem feliz”, garante a tutora.

Thalia acrescenta que estão recebendo várias ligações de pessoas falando que viram uma gata parecida. Entretanto, até agora, Pou Pou ainda não foi localizada e as buscas continuam.

Quem localizar a gata pode entrar em contato com Thalia pelo número (92) 99406-1694 ou com Murilo, outro tutor de Pou Pou, pelo telefone (41) 99729-8454.

