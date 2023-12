Do pote do gato adotado – e questionado pelo marido – para a casa de milhares de pessoas, com comida saudável para os felinos mais queridos do Brasil. A Patê Du Gato, empresa curitibana que surgiu na pandemia da Covid-19, com duas mulheres cheias de ideias, é garantia de boa alimentação e qualidade de vida para os pet.

Atualmente, a Patê do Gato tem quatro unidades físicas em Curitiba e na Região Metropolitana, sendo três próprias e uma franqueada, uma filial em São Paulo e franquia no Rio Grande do Sul. E a meta das sócias Mariana Yumi Naito Andrade e Jeniffer Vicente Parizzi, é de se tornarem milionárias em três anos.

LEIA MAIS – Abre e fecha de final de ano; veja o que vai funcionar em Curitiba

Se o sonho vai ser realizado ou não, só o tempo vai dizer, mas o desejo e empenho das sócias leva a crer que o sucesso não está tão longe. Uma ideia certa e a vontade de agir foram fundamentais para o crescimento da Patê Du Gato. Em 2021, Mariana tentava convencer o esposo a adotar um gato para a família. De tanto insistir, o marido aceitou após ficar sabendo de uma história comovente, que foi postada nas redes sociais.

Cardápio para os gatos é variado. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

VIU ESSA? Carro de luxo conversível vira viatura da Polícia Militar do Paraná. Pode isso?

“Vi uma publicação na internet, de uma gata que foi atropelada e deixou dois filhotes. Eu peguei uma com 20 dias, então, foi mamadeira na madrugada para ela sugar. Era igual bebê, pois ela precisa se alimentar com o leite. Acredito que essa adoção foi importante para ele (marido) a se apaixonar pela Sugar, e depois pegamos mais nove gatos (Romeu, Darth, Minerva, Pedrinho – já falecido, Isis, Lenore, Dom Pedro II, Napoleão e Félix)”, conta.

Dieta e alimentação saudável também para os gatos

Já com os gatos, Mariana mantinha sua rotina de advogada da área criminalística, e em janeiro de 2022, iniciou um rigoroso regime dos “75 dias” com o marido, algo que bombou nas redes sociais na época. Ao fazer o processo, notou que os bichinhos estavam comendo ração ou outros tipos de alimentos para pets mais gordurosos.

LEIA AINDA – Gatos! 11 dicas para manter seu felino feliz e saudável

“Eu fiquei incomodada, comecei a seguir dicas de nutricionistas, médicas veterinárias e fui para cozinha. Sou advogada, errava nas porções, percebi que sobrava demais os patês. Congelava algumas e outras distribuía para os vizinhos no condomínio. Nessa de compartilhar, eles começaram a pedir e a Jeniffer, que hoje é minha sócia e na época ajudava a embalar as encomendas, sugeriu colocar no Ifood. Ela estava debruçada na mesa de cansada. Ali acendeu a luz e fomos atrás”, relembra Mariana.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

No primeiro contato com a plataforma digital líder na América Latina no ramo de entrega de refeições, Mariana percebeu a dificuldade de quem procura comida saudável para gatos. Ao fazer o cadastro, não existia restaurante pet.

“Eu perguntei ao suporte e eles não sabiam direito. Fiz o cadastro como comida saudável e dois dias depois estava aberto. Quando entramos no Ifood, eu já procurei uma médica veterinária para auxiliar, fizemos testes e a validação com a veterinária para ser a responsável técnica. Existe a pressão da entrega, a embalagem é um desafio, erramos muito no armazenamento, fizemos cursos e fomos aprimorando”, diz a empreendedora.

Cardápio extenso

Para preparar os patês e mais comidinhas para os pets, Mariana utiliza hoje semanalmente 72 quilos de carne bovina, 60 quilos de frango e 35 quilos de peixe, sem esquecer dos vegetais e legumes como cenoura, batata doce, abobrinha, batata inglesa e até cúrcuma – planta medicinal que possui uma potente ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajuda a melhorar a capacidade cognitiva, além de prevenir doenças

O cardápio da Patê du Gato é extenso, conta com patê de frango, carne, peixe, sucos, bolinhos, petiscos com purê de mandioca com frango e tomilho e muito amor. Atualmente, são 15 colaboradores nas unidades físicas e cozinha.

“Estamos recebendo um grande apoio dos clientes, o mais incrível foi de uma tutora de um gato com 20 anos. Ela tinha dificuldade de se alimentar e começou a comer conosco. Ela gosta muito, (o gato) ganhou energia e o pelo está mais bonito”, diz Mariana, que confidenciou que a empresa fatura mensalmente R$ 90 mil.

Milionárias em 2026

Atualmente, são quatro unidades físicas em Curitiba e na região metropolitana: nos shoppings Jockey Plaza, Barigui e São José, e no bairro Cristo Rei. Além delas, uma unidade delivery em São Paulo e uma franquia no Rio Grande do Sul. Para 2024, nos planos da Patê Du Gato está estar em todas as capitais brasileiras e aumentar o número de franqueados para 15, sendo que em três anos, Mariana e Jeniffer pretendem se tornar milionárias.

“Nosso sonho é abrir no Brasil inteiro, com outros projetos que são adjacentes do Patê Du Gato, mas não necessariamente ligado à alimentação. A meta é sermos milionárias até 2026. Falo sempre, se você tem uma ideia, faça! Tenha mentores no meio do caminho, eu fazia uma mentoria de negócios e tinha uma loja de roupas, pois queria um sentindo para minha vida. E comece, senão alguém vai fazer”, completou a tutora da Sugar, Romeu, Darth, Minerva, Isis, Lenore, Dom Pedro II, Napoleão, Félix, e do eterno Pedrinho.

Serviço

Patê Du Gato

Unidade Cristo Rei

Takeaway (retirada) e ifood

Av. Pres. Affonso Camargo, 849, loja 11, Cristo Rei, Curitiba

Segunda a sábado: 11h – 22h30 Domingo: fechado

Unidade Shopping Barigui

Loja física e ifood

R. Pedro Viriato Parigot de souza, nº. 600, térreo (próximo a Toni Toys e Diesel) Segunda a sábado: 10h – 22h Domingo: 14h – 20h

Unidade Shopping São José

Loja física e ifood São José dos Pinhais

Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 – Centro, térreo (próximo a Arezzo).

Segunda a sábado: 10h – 22h Domingo: 14h – 20h

Unidade Jockey Plaza Shopping

Piso L1

R. Konrad Adenauer, 370 – Tarumã, Curitiba

Segunda a sábado: 10h – 22h Domingo: 14h – 20h



Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?