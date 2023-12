Abre e fecha de final de ano; veja o que vai funcionar em Curitiba

A partir desta sexta-feira (22) não haverá expediente nas repartições públicas de Curitiba em função do recesso de fim de ano, que vai até dia 2 de janeiro. Nesse período alguns serviços como do transporte público e parques podem sofrer alteração no funcionamento.

Dez Unidades Básicas de Saúde permanecerão abertas para o atendimento à população no dia 22 de dezembro, de 26 a 29 de dezembro (terça a sexta-feira) e no dia 2 de janeiro (terça-feira). Em caso de necessidade, o usuário deve procurar a unidade mais próxima do seu bairro, sendo que toda regional terá uma unidade aberta.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1883 – Fazendinha.

TRANSPORTE E URBS

Transporte

23/12 – tabela de sábado

24/12- tabela de domingo

25/12- tabela de domingo

30/12- tabela de sábado

31/12- tabela do domingo

1/1- tabela de domingo

Mercado Municipal Capão Raso

23/12 – aberto das 9h às 21h

24/12 – aberto das 9h às 18h

25/12 – fechado

26 à 30/12 – aberto das 9h às 21h

31/12 – fechado

1/1 – fechado

Rua da Cidadania Matriz

23/12 – portões abertos das 8h às 19h. Boxes abertos das 9h às 19h

24/12 – aberto das 9h às 18h

25/12 – fechado

26 a 29/12 – portões abertos das 8h às 18h. Boxes abertos das 9h às 19h

30/12 – portões abertos das 8h às 18h. Boxes abertos das 9h às 18h

31/12 – fechado

1/1 – fechado

Estacionamento Rui Barbosa

23/12 – aberto das 7h às 20h

24/12 – aberto das 7h às 18h

25/12 – fechado

26 à 30/12 – aberto das 7h às 19h

31/12 – fechado

1/1 – fechado

Rua 24 Horas

Todos os dias aberta das 9h às 23h

Arcadas do Pelourinho

24/12 – aberto das 7h às 19h

25/12 – aberto das 7h às 19h

31/12 – aberto das 7h às 19h

1/1 – aberto das 7h às 19h

Arcadas do São Francisco

24/12 – aberto das 8h às 16h

25/12 – fechado

31/12 – aberto das 8h às 16h

1/1 – fechado

Lojas #CuritibaSuaLinda

Mercado Municipal Centro

24/12 – Aberto – 9h às 16h

25/12 – Fechado

De 26/12 a 30/12 – Aberto – 9h às 18h

31/12 – Aberto – 9h às 16h

1/1 e 2/1 – Fechado

Torre Panorâmica

24/12 – Aberto – 10h às 17h

25/12 – Aberto – 14h às 18h

De 26/12 a 30/12 – Aberto – 10h às 18h

31/12 – Aberto – 10h às 17h

1/1 – Aberto – 14h às 18h

2/1 – Aberto – 10h às 18h

Memorial Paranista

24/12 e 25/12 – Fechado

De 26/12 a 30/12 – Aberto – 10h às 18h

31/12 e 1/1 – Fechado

2/1 – Aberto – 10h às 18h

Jardim Botânico

24/12 – Aberto – 9h às 17h

De 25/12 a 30/12 – Aberto – 9h às 18h

31/12 – Aberto – 9h às 17h

1/1 e 2/1 – Aberto – 9h às 18h

Palacete Wolf

24/12 – Aberto – 9h às 14h

De 25/12 a 30/12 – Fechado

31/12 – Aberto – 9h às 14h

1/1 – Fechado