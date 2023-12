Carro de luxo conversível vira viatura da Polícia Militar do Paraná. Pode isso?

A foto de uma viatura conversível da Polícia Militar do Paraná (PMPR) está circulando nas redes sociais e tem chamado a atenção. A imagem foi publicada em diversas páginas e rendeu muitos comentários, alguns a favor e outros contra o uso do carro.

Algumas pessoas questionaram qual foi o recurso utilizado para a aquisição do conversível. E claro, como se trata da internet, em meio aos comentários não faltaram brincadeiras. “Cometer um pequeno delito só pra dar uma voltinha num desses”, escreveu uma internauta.

Para tirar as dúvidas de quem ficou se perguntando se a foto é real e se viatura é utilizada em operações, a Tribuna do Paraná procurou a PMPR.

A resposta é sim, a viatura conversível existe. O carro de luxo, modelo Audi TT, foi apreendido no interior do Paraná, em uma operação envolvendo uma associação criminosa. O preço do carro pode chegar a R$ 630 mil pela Tabela FIPE. “A viatura foi cedida pelo Poder Judiciário em prol da PMPR para o desenvolvimento de atividades de relações públicas na corporação”, informou a polícia.

Apesar da grande repercussão, a corporação garantiu que o conversível não é utilizado em operações policiais rotineiras por conta de diversos fatores, como custo-benefício, manutenção e limitação judicial.

Foto: Polícia Militar do Paraná / divulgação.

Carro conversível da Polícia Militar do Paraná é usado em exposições

Além do Audi conversível, a PMPR também possui um Camaro e um Porsche, que são utilizados apenas em exposições da corporação.

Nas contas oficiais, a polícia também publicou um vídeo do carro. Assista:

