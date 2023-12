Duas universidades estaduais anunciaram nos últimos dias, a abertura de 68 oportunidades de trabalho por meio de um Processo Seletivo Simplificado (PSS). A Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) estão oferecendo boas chances de emprego. Dependendo do cargo, o salário passa dos R$ 9 mil mensais.

No caso da UEM, são 16 vagas para contratação de professores temporários do Departamento de Medicina (DMD). Segundo o edital, a seleção vai ocorrer por avaliação de títulos e currículos. Os requisitos mínimos são ter graduação em Medicina e residência médica na área específica, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Em alguns casos, também serão aceitos títulos de especialista como opção à residência. As inscrições iniciaram na terça-feira (13), e seguem até 08 de janeiro, e devem ser feitas pela internet. O valor da taxa é R$ 199,23.

Os salários chegam a R$ 9.383,94, em regime de 40 horas, a depender dos adicionais de titulação. A carga horária varia entre 24 e 40 horas semanais. As funções serão exercidas no Centro de Ciências da Saúde, em Maringá.

As vagas disponíveis estão distribuídas entre as seguintes áreas do conhecimento:Cirurgia Pediátrica,Doenças Transmissíveis,Ginecologia e Obstetrícia,Otorrinolaringologia, Pediatria,Reumatologia,Saúde Coletiva, Semiologia Médica e Urologia.

UNIOESTE

Já na Unioeste, o PSS é para 52 vagas, sendo 19 para nível médio e 33 vagas a nível superior. Os salários variam de R$ 4.231,00 a R$ 7.616,88. O processo abre na sexta-feira (24) e vai seguir até o dia 08 de janeiro para realizar a inscrição pela internet. A taxa é de R$ 150,00 para os cargos de nível superior e R$ 100,00 para as de nível médio. As vagas são para cadastro de reserva.

As oportunidades são para as cidades de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Reitoria e Hospital Universitário do Oeste do Paraná. O resultado definitivo do PSS será divulgado em 27 de fevereiro de 2024 com prova objetiva, prática e de títulos.

Abaixo, a lista de profissionais, quantidade de vaga e salário

Nível Médio

Técnico Administrativo – Unidades de Cascavel ( 1 vaga), Francisco Beltrão ( 1 vaga), Marechal Cândido Rondon (1 vaga) – salário R$ 4.231,00

Técnico em Anatomia e Necrópsia – Unidades Cascavel (1 vaga) e Francisco Beltrão (1 vaga) – salário R$ 4.231,60

Técnico em Laboratório – Cascavel (1 vaga), Francisco Beltrão (1 vaga), Marechal Cândido Rondon (1 vaga), Toledo (1 vaga) – salário R$ 4.231,60

Técnico em Laboratório/ Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletricidade, eletroeletrônica ou Eletrônica – Cascavel (1 vaga), Foz do Iguaçu (1 vaga), Toledo (1 vaga) – salário R$ 4.231,60

Técnico em Laboratório/ Química, Análises Químicas ou Análises Clínicas – Cascavel (1 vaga) e Foz do Iguaçu (1 vaga) – salário R$ 4.231,60

Técnico em Laboratório/ Mecânica, Fabricação Mecânica ou Eletromecânica – Foz do Iguaçu (1 vaga) – salário R$ 4.231,60

Técnico em Radiologia – Cascavel (1 vaga) – salário R$ 4.231,60

Técnico em Segurança do Trabalho – Francisco Beltrão (1 vaga) – salário R$ 4.231,60

Técnico em Prótese Dentária – Cascavel (1 vaga) – salário R$ 4.231,60

Técnico em Higiene Dental – Hospital Universitário do Oeste do Paraná (1 vaga) – salário R$ 4.231,60

Nível Superior

Administrador – Cascavel (1 vaga) e Marechal Cândido Rondon (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Advogado – Cascavel (1 vaga) e Francisco Beltrão (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Analista de Informática – Cascavel (1 vaga), Francisco Beltrão (1 vaga), Marechal Cândido Rondon (1 vaga), Toledo (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Analista de Informática – Desenvolvimento de Sistemas – Reitoria (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Analista de Informática – Redes e Infraestruturas – Reitoria (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Bibliotecário – Foz do Iguaçu (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Contador – Cascavel (1 vaga), Foz do Iguaçu (1 vaga), Francisco Beltrão (1 vaga), Reitoria (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Enfermeiro – Francisco Beltrão (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Engenheiro Agrônomo – Marechal Cândido Rondon (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Engenheiro Civil – Reitoria (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Engenheiro Químico – Toledo (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras – Cascavel (1 vaga), Foz do Iguaçu (1 vaga), Francisco Beltrão (1 vaga), Marechal Cândido Rondon (1 vaga), Toledo (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Médico do Trabalho – Francisco Beltrão (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Médico Veterinário – Cascavel (1 vaga) e Marechal Cândido Rondon (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Nutricionista – Francisco Beltrão (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Psicólogo – Cascavel (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Pedagogo – Cascavel (1 vaga) e Marechal Cândido Rondon (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

Químico – Cascavel (1 vaga) e Toledo (1 vaga) – salário R$ 7.616,88

