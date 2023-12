Um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) foi aberto para o preenchimento de 21 vagas para a área da saúde em Curitiba. As vagas são para início imediato e contrato de trabalho tem duração de 12 meses. Os salários vão de R$ 3 mil a R$ 24 mil.

O PSS tem 14 vagas para especialidades médicas: anestesiologista, cirurgião vascular/cardiovascular, gastroenterologista-especialista em endoscopia digestiva, endocrinologista, geriatra, ginecologista/obstetra, nefrologista, neurologista, ortopedista, pediatra, pneumologia, psiquiatra, radiologista e urologista.

>> INCRIÇÕES PSS CURITIBA

As demais vagas para o novo PSS em Curitiba são para educador físico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, técnico em radiologia e terapeuta ocupacional. As inscrições vão até o próximo dia 25 e são gratuitas e pelo site da fundação.

Segundo o setor de Recursos Humanos, os aprovados irão substituir profissionais em licença-maternidade ou médica. O regime de contratação é o da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).

+Leia mais! Cidade da RMC abre concurso público com diversas vagas salário de mais de R$ 7 mil

PSS em Curitiba

O PSS é dividido em duas etapas: a primeira consiste na análise de currículo; a segunda, no exame admissional de caráter eliminatório, em que serão avaliadas as condições de saúde dos candidatos em relação às atividades inerentes ao cargo.

Os profissionais aprovados nas duas etapas do PSS vão trabalhar em uma das 28 unidades administradas pela fundação, que incluem o Hospital Municipal do Idoso, Hospital do Bairro Novo, a Casa Irmã Dulce – Unidade de Estabilização Psiquiátrica, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), as Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e o Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu).

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Tradição Bar de Curitiba que fechou após 119 anos vai reabrir! E o cardápio?? O que ela faz? Batom, cabelo bem feito e sucesso!! Kathy chama atenção por onde passa!