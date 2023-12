A Prefeitura de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), abriu inscrições para um concurso público com 17 vagas para cargos voltados à Educação e Assistência Social. As inscrições começaram na sexta-feira (15) e vão até às 23h59 do dia 11 de janeiro de 2024, pelo site da Fundação Fafipa.

O concurso público foi oficializado no Diário Oficial por meio do edital nº 342/2023. A previsão de data da aplicação da prova objetiva é 28 de janeiro de 2024, nos municípios de Araucária e Curitiba. Também haverá prova de títulos.

Confira as vagas disponíveis no concurso público:

Analista de Desenvolvimento Social – Pedagogo. Curso de Graduação de nível superior em Pedagogia. Este cargo atuará na Secretaria de Assistência Social. 30h/semanais. 01 vaga + cadastro de reserva. Salário: R$ 4.707,70.

Profissional do Magistério – Professor Docência I. Formação em Nível Superior em curso de Licenciatura Plena na área de Educação, acrescido de Magistério de Nível Médio ou Curso Normal Superior ou Curso Superior que habilite para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 20H/semanais. 01 vaga + cadastro de reserva. Salário: R$ 3.110,35.

Profissional do Magistério – Professor Pedagogo. Curso de Graduação de nível superior em Pedagogia. 20h/semanais. 11 vagas + cadastro de reserva + 01 vaga para pessoa com deficiência + 03 vagas para negros/pardos. Salário: R$ 3.110,35.

Para todos esses cargos haverá um auxilio alimentação mensal no valor de R$ 1.100, nos termos da Lei Municipal n.º 3.543/2019. O edital nº 342/2023 traz mais informações sobre o concurso, como descrição de cargos, cronograma do concurso e detalhes da prova.

Câmara Municipal de Araucária abre concurso público

Esse não é o único concurso público de Araucária que está com inscrições abertas. No dia 30 de novembro, a Câmara Municipal do município abriu o cadastro para 22 vagas, voltadas para diferentes áreas e níveis fundamental, médio e superior.

Neste concurso, o período de inscrições encerra no dia 2 de janeiro de 2024 pelo site da Fundação Fafipa. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 21 de janeiro.

Entre as vagas disponíveis, estão motorista, auxiliar administrativo, recepcionista, advogado, arquivista e contador.

Confira todas as vagas e os salários

Cargos de Nível Fundamental Completo:

Auxiliar Administrativo – 40 horas semanais – Cadastro reserva – salário R$ 2.318,32.

Motorista – 40 horas semanais – 1 vaga + Cadastro reserva – salário R$ 2.107,70.

Cargos de Nível Médio Completo:

Assistente Administrativo – 40 horas semanais – 5 vagas + Cadastro reserva – salário R$ 3.116,36.

Assistente Legislativo – 40 horas semanais – 2 vagas + Cadastro reserva – salário R$ 3.116,36.

Recepcionista – 40 horas semanais – 2 vagas + Cadastro reserva – salário R$ 1.744,81.

Cargos de Nível Superior Completo

Advogado – 40 horas semanais – 1 vaga + Cadastro reserva – salário R$ 7.689,08.

Analista Administrativo – 40 horas semanais – 1 vaga + Cadastro reserva – salário R$ 4.707,70.

Analista Legislativo Área Orçamentária e Financeira – 40 horas semanais – 1 vaga + Cadastro reserva – salário R$ 4.707,70.

Analista Legislativo Redação – 40 horas semanais – 1 vaga + Cadastro reserva – salário R$ 4.707,70.

Analista Legislativo RH – 40 horas semanais – 1 vaga + Cadastro reserva – salário R$ 4.707,70.

Analista Legislativo TI – 40 horas semanais – 1 vaga + Cadastro reserva – salário R$ 4.707,70.

Arquivista – 40 horas semanais – 1 vaga + Cadastro reserva – salário R$ 4.707,70.

Auditor de Controle Interno – 40 horas semanais – 1 vaga + Cadastro reserva – salário R$ 4.707,70.

Contador – 40 horas semanais – 1 vaga + Cadastro reserva – salário R$ 4.707,70.

Mais informações sobre o concurso público da Câmara Municipal de Araucária podem ser conferidas no Edital nº 01.01/2023.

