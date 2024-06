Três apostas de Curitiba e uma de Araucária, na região metropolitana, foram premiadas na Mega-Sena 2739, ao acertarem cinco das seis dezenas sorteadas na noite de quinta-feira (20). Sem acertadores com seis números, o prêmio principal do concurso acumulou para R$ 86 milhões para o próximo sorteio, no sábado (22).

Resultado Mega-Sena 2739:

19 – 25 – 37 – 45 – 47 – 53

As apostas de Curitiba vão receber prêmios que variam de R$ 40.920,93 a R$ 122.762,79, de acordo com a quantidade de números apostados, entre 6 e 8 dezenas. Já a aposta de Araucária vai levar R$ 81.841,86, pelo jogo com 7 números. Veja abaixo o detalhamentos das apostas.

Como jogar?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Mega-Sena Concurso 2739

Apostas de Curitiba e RMC ganhadoras com 5 acertos

Cidade

Unidade Lotérica

Razão Social

Quantidade de números apostados

Canal de vendas

Teimosinha

Tipo de Aposta

Cotas

Prêmio ARAUCARIA/PR OLIMPIO LOTERIAS OLIMPIO LOTERIAS LTDA EPP 7 Fisico Não Simples 1 R$81.841,86 CURITIBA/PR ALPHA LOTERIAS ALPHA LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$40.920,93 CURITIBA/PR ALPHA LOTERIAS ALPHA LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$40.920,93 CURITIBA/PR POTE DE OURO LOTERIAS POTE DE OURO LTDA 8 Fisico Não Simples 1 R$122.762,79

Novidade Flagrantes impressionantes de câmeras de segurança: acidentes chamam atenção 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?