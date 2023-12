Grave acidente na BR-476 deixa um homem morto na região de Curitiba

Um grave acidente na BR-476, na entrada de Bocaiuva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, resultou na morte de um homem de 27 anos que conduzia uma moto. A colisão foi frontal entre um automóvel e a motocicleta.

Segundo informações, um veículo Renault Sandero seguia sentido Bocaiuva do Sul e a moto trafegava sentido Curitiba, quando houve a batida frontal.

Com a pancada, a rodovia chegou a ser fechada para que o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) atendesse a vítima.

O corpo do rapaz vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. O BPMOA não informou a condição dos ocupantes do carro.

