Pedágio vai ficar mais caro em cinco praças da BR-116, no PR e SC

A concessionária Arteris Planalto Sul comunicou nesta terça-feira (26), o aumento de 15% em cinco praças de pedágio do trecho Planalto Sul a partir desta quarta-feira (27). O reajuste vale para as praças localizadas na BR-116 em Fazenda Rio Grande (PR), Rio Negro (PR), Monte Castelo (SC), Santa Cecília (SC) e Correia Pinto (SC).

Com a mudança no valor, a tarifa para carros aumentará em R$ 1 e para motocicletas em R$ 0,50. Segundo a Arteris, o reajuste considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato. A alteração no preço é autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de acordo com Deliberação 448.

LEIA TAMBÉM:

>> Prefeituras assinam acordo para limpar rio que abastece Curitiba e região

>> Maior rede de supermercados de Curitiba faz promoção do R$ 0,99

Além de possibilitar suporte nas estradas, as tarifas de pedágio auxiliam no financiamento de serviços de atendimento pré-hospitalar e mecânico, assim como a estrutura de monitoramento da rodovia.

Confira os novos valores:

Carro, caminhonete e furgão: de R$ 6,90 passa para R$ 7,90

Motocicletas, motonetas e bicicletas moto: de R$ 3,45 passa para R$ 3,95

Caminhão leve, ônibus e caminhão trator: de R$ 13,80 passa para R$ 15,80

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?