Festa de São João Batista tem culinária ucraniana e bingo em Curitiba

A comunidade ucraniana de Curitiba convida a todos os curitibanos para a grandiosa e tradicional Festa de São João Batista. O evento terá celebrações religiosas, atrações para toda a família e muita culinária típica, e acontece neste sábado (22) e domingo (23), na Avenida Kennedy, 3000, bairro Água Verde.

No sábado, a partir das 18h, acontece a Divina Liturgia, seguida da tradicional Festa Junina. Haverá comidas típicas da época, como pinhão, pipoca e quentão, além de espetinhos, perohê (varéneke), holubtsi, além de risoto, maionese, saladas, pastel, tortas e bolos.

No domingo, a partir das 10h, tem a Solene Divina Liturgia, seguida por mais festa, incluindo carnes assadas, bebidas, doces, salgados, brincadeiras para crianças e adultos, além do tradicional bingo, com vários prêmios.

+ Leia mais: É patrimônio de Curitiba! Armazém Santa Ana completa 90 anos de fundação

“Nossa expectativa é que após o evento possamos começar a construção do novo salão de festas, para que possamos ter um local ainda melhor para recepcionar nossos convidados. Estamos sempre à disposição para falarmos da nossa cultura ucraniana”, disse o padre Joaquim Sedorowicz, pároco da Catedral Ucraíno-Católica de São João Batista.

Novidade Flagrantes impressionantes de câmeras de segurança: acidentes chamam atenção 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?