Se você é do time natureza + esportes radicais, se prepare: o Parque Estadual de Vila Velha lançou o calendário da Trilha da Fortaleza até o mês de junho e a primeira experiência do ano acontece no próximo sábado, dia 20 de janeiro.

LEIA MAIS – Navios de cruzeiros internacionais farão mais duas temporadas de verão no Paraná

A jornada tem início às 8h, no Centro de Visitantes, quando os participantes são recepcionados com um café da manhã. Dali, seguem pela Trilha dos Fósseis Marinhos até os Arenitos, chegando até a Taça. O roteiro continua pela Trilha dos Afloramentos, Trilha da Fortaleza e Trilha dos Campos Gerais. Por fim, seguem a trilha que leva até o Rio Quebra Perna. Ao fim do passeio, por volta das 13h, os participantes retornam de van até o Centro de Visitantes.

O passeio, recomendado para maiores de 15 anos, já tem datas até junho. Foto: Divulgação

“A Trilha da Fortaleza é uma atividade aberta recentemente dentro do Parque. Seu percurso contempla um trajeto de cerca de 13km em meio à natureza, com alguns desafios, como subidas e descidas, além da travessia do Rio Quebra-Perna, que é feita por meio de cordas, tudo com total segurança para quem se aventurar nesse atrativo”, conta o Gestor do Parque, Leandro Ribas.

VIU ESSA? Formigas, moscas, pernilongos e aranhas! Como acabar com os bichos que invadem as casas no verão?

A Trilha da Fortaleza passa por lugares que não são abertos normalmente para a visitação e a compra do ingresso, que custa R$ 120, se dá exclusivamente pelo e-commerce do Parque. O participante deve estar no local às 8h.

Programação

Além do próximo sábado, a Trilha da Fortaleza acontece uma vez por mês em dias específicos. Todas as datas caem em um sábado de cada mês: 24 de fevereiro; 23 de março; 27 de abril; 11 de maio; e 8 de junho.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!