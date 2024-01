Navios de cruzeiro continuarão trazendo turistas ao Paraná, com paradas no Porto de Paranaguá, nas duas próximas temporadas de verão, em 2024/25 e 2025/26. A informação foi confirmada pela empresa MSC, que já começou a vender pacotes para as viagens. Serão 17 escalas no Paraná entre 13 de dezembro de 2024 e 28 de março de 2025, sempre às sextas-feiras, e mais 17 de 5 de dezembro de 2025 a 27 de março de 2026, também às sextas-feiras.

LEIA MAIS – Carnaval 2024 em Curitiba, Litoral e interior do Paraná terá desfiles, bailes e até zumbis

A nova temporada de cruzeiros funcionará com a embarcação MSC Armonia, primeiramente vinda da Espanha e em seguida na rota que passa por Buenos Aires, com capacidade para receber 2.620 hóspedes em 976 cabines, inclusive algumas de alto padrão. Em 2023/2024 foram utilizados o MSC Lirica, similar ao MSC Armonia, e o MSC Musica, transatlântico de grande porte que fez uma parada no Paraná.

Foto: Alessandro Vieira/CC.

Na rota dos cruzeiros

O Paraná entrou para a rota de cruzeiros na atual temporada e até a última sexta-feira (12) oito embarcações tinham atracado em Paranaguá, com desembarque de mais de 10,9 mil passageiros e tripulantes, que puderam aproveitar todos os atrativos turísticos do Litoral. Ao todo, serão 16 paradas até o dia 08 de março.

VIU ESSA? Formigas, moscas, pernilongos e aranhas! Como acabar com os bichos que invadem as casas no verão? Confira

Para atender embarques e desembarques, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 1 milhão para infraestrutura e climatização no Complexo Mega Rocio e da praça Mario Roque, dois pontos de encontro de Paranaguá. A praça central da cidade atende os turistas que procuram lazer no Litoral, com estandes para venda de pacotes turísticos dos sete municípios da região. A operação toda conta com apoio da Portos do Paraná.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, destacou a decisão da empresa MSC em manter o Paraná como local para check-in e check-out de passageiros e, principalmente, destino para turistas de outros estados e países. “Fizemos um investimento robusto na área de prestação de serviços para proporcionar conforto e segurança aos que embarcam e desembarcam aqui no Paraná. Também investimos para receber esses turistas que passam o dia no Litoral e contribuem para que o setor cresça ainda mais no Estado”, disse.

A estrutura, montada pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Turismo, abrange atrações como música ao vivo, degustação gratuita de chope artesanal, recreação da Cia dos Palhaços e estandes para compra de passeios e produtos locais. Cada um dos sete municípios do Litoral possui seu espaço para ofertar pacotes de passeios e produtos.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!