Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (05)

ADRIANA DE ALMEIDA MOREIRA DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIR MOREIRA DA SILVA. Filiação: e GERSINDA MARCELO DE ALMEIDA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ALZIRA GARCIA BECKERT, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO RIBAS BECKERT. Filiação: ARTUR NIQUELLATTI GARCIA e ELZA LANGE GARCIA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 4 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

APARECIDA SOARES BERNARDES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO BERNARDES. Filiação: JOSE QUIRINO SOARES e FRANCISCA DE OLIVEIRA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ARNALDO ZATESCO, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TERESA DA SILVA RAMOS. Filiação: DAVID ZATESCO e HELIA JETKA ZATESCO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

ARY ROMAO, 98 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: AMERI DA LUZ BAPTISTAO ROMAO. Filiação: JOSE ROMAO e ANA ANDREATTA CASTAGNARI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

BENEDITA BERALDA VIDAL, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZIDIO PEREIRA VIDAL. Filiação: SEBASTIAO BERALDA e ANALIA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

CORINA CORBANI VOLPATO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITORINO ANTONIO VOLPATO. Filiação: CARLOS CORBANI e HERCILIA CORBANI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

DELFIN FIGUEROA, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LIDONETA DOS SANTOS. Filiação: PEDRO FIGUEROA e MARIA ROYE DE FIGUEROA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

EDSON FERNANDO LARA DIAS, 57 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: DILCE LARA DIAS e LEONTINA LARA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ELOINA MIGLIORINI NOVAK, 97 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: SERGIO LUIZ CATELLI. Filiação: ANTONIO MIGLIORINI e ALCINA VALENTIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

FABIO JUNIOR ALVES SUTIL, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO FRANCISCO SUTIL e MARIA DA GLORIA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

FELIPE VARHAU, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ESIDIA VARHAU. Filiação: JOSE VARHAU e VERONICA VARHAU. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

HELENA MEIRY TORRES DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO CARVALHO DA SILVA e MARIA HILMA TORRES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

HILDA GONCALVES, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOAO LEMES GONCALVES e MARIA DE LURDES GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 09:30h.

JOAO AUGUSTO RIBEIRO, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AMANDO RIBEIRO e NAIR MARIA JULIA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

JOAO SOLLAK, 84 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NEURA DULCE GUIMARAES SOLLAK. Filiação: AUGUSTO SOLLAK e ADELAIDE SOLLAK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), domingo, 4 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOAQUIM VICENTE DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VERGINIA DE JESUS SOUZA. Filiação: LICINO VICENTE DE SOUZA e ANA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

JORGE GAMA PEREIRA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUIZ GAMA PEREIRA e MARIA SILVANO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JUNIOR GABRYEL QUEIROS TELES, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CARLOS ROBERTO TELES e ARIELE LUANA QUEIROZ TELES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024.

JUSTINO CORREA, 95 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NEUSA GONCALVES CORREIA. Filiação: e LIBERALINA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), domingo, 4 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

KATSUMI TAKAYA, 77 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: CECILIA APARECIDA COLACO TAKAYA. Filiação: MATSUE TAKAYA e MATSUE TAKAYA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 4 de fevereiro de 2024 às 19:00h.

LOURIVAL DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: CANDIDA LOURENCA DOS SANTOS. Filiação: LINDOLPHO DOS SANTOS e MARIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

LUIZ CARLOS MIETLICKI, 69 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ESTACIO MIETLICK e ELEONORA KIDRICK MIETLICKI. Sepultamento: MUNICIPAL DE REGISTRO, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024.

LUIZ VARELA VAZ, 66 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: CIPRIANO VARELA VAZ e MARIA VARELA VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

MARELI DO ROCIO FELIPAK, 50 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: LIVIR FELIPAK e ROSELY DO ROCIO FELIPAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 4 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARIA DO ROCIO DA VEIGA CHERCHIGLIA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME CHERCHIGLIA. Filiação: FRANCISCO DA VEIGA e MARIA ROSA DA VEIGA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 17:30h.

MARIA KELNER SOLOVI, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: VARSILIO SOLOVI. Filiação: JOSE KELNER e JOSEFA KELNER. Sepultamento: SANTA MARIA DO OESTE, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024.

MARIA LAZARINA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ATAIDE BRAGA DA SILVA. Filiação: JOSE ALBINO CARMO e MARIA APARECIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

MARIA ODETE PERCICOTTI, 89 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: RAPHAEL PERCICOTTI e ANGELA PERCICOTTI CATAPAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARIANA BATISTA DOS SANTOS, 29 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS e MARIA FATIMA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MARIO CORDEIRO, 49 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE VAZ CORDEIRO e MARIA LICIA CORDEIRO. Sepultamento: CEMITERIO LAGIADOS, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024.

MATEUS DE MORAES AFONSO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CARLOS HENRIQUE ARAUJO AFONSO e AMANDA DE MORAES AFONSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

NELSON RAPOSO, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: BENTA GABRIEL RAPOSO. Filiação: EUSTACHIO RAPOSO e DOMETILA SANTOS RAPOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

NEUSA DOS SANTOS FRANCO, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MOACIR DOS SANTOS. Filiação: GERONIMO GONCALVES DOS SANTOS e MARGARIDA PIRES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

NICANOR CARNEIRO, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NELI GUIMARAES. Filiação: OTAVIO BATISTA CARNEIRO e JUVENTINA MARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

ORLANDO SANTOS ARAUJO, 45 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: ELISABETE. Filiação: ISAQUIEL SANTANA ARAUJO e ERENICE SOUZA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

PAULINA PLINKOVSKI, 68 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOSE PLINKOVSKI e MIGUELINA SCHISCHILINSKI PLINKOVSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PAPANDUVA /SANTA CATARINA, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

RICARDO AUGUSTO TIMM, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: KATIA HELENA EPP TIMM. Filiação: EDMUNDO PAULO TIMM e NEUSA LUCAS TIMM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ROSELI MARIA ROQUE DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOAO ROQUE DA SILVA e MARIA ISABEL ROQUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

SANDRA APARECIDA DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ADELICO MAIA DOS SANTOS e ELVIRA DA COSTA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024.

SEBASTIAO NAPOLEAO DO BONFIN SOBRINHO, 97 ano(s). Filiação: FRANCISCO NAPOLEAO DO BONFIM e MANOELA DE OLIVEIRA E SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

SOELI MARA KRAMAR, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VALDEMAR KRAMAR. Filiação: LOURIVAL NASCIMENTO e CRISTINA HILDEBRANDO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

SUELI DE MATTOS, 57 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: HELIO DE MATTOS. Filiação: JOSE ANTONIO CORREA NETO e VERONICA CORREIA. Sepultamento: CEMITERIO DE IRATI, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

