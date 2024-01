Crime de tortura: Idosa foge de asilo no Paraná e pede por socorro na rua

Duas irmãs responsáveis por uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foram denunciadas pelo crime de tortura. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná, elas mantinham nove idosos em situação de absoluta precariedade e sob grave violência física e emocional.

A situação dos idosos chegou ao conhecimento da polícia quando, no último domingo (14), uma das idosos residentes fugiu do local e saiu correndo pela rua pedindo ajuda e socorro.

De acordo com as apurações da denúncia, os idosos eram mantidos sob graves ameaças e constante violência física, que incluía puxões de cabelo, socos e arranhões, praticados a pretexto de castigo pessoal e como forma de fazê-los obedecer às ordens dadas pelas agressoras. Além disso, ficou demonstrado que o local funcionava em total descumprimento com a legislação, especialmente quanto ao Estatuto do Idoso.

A estrutura da instituição apresentava diversos riscos aos abrigados: o piso era escorregadio, não contava com estrutura antiderrapante ou barras de apoio, possuía escadas e muitos desníveis. Os idosos eram ainda privados de acesso adequado à alimentação e condições de repouso – não contavam com camas e dormiam em colchões espalhados pelo chão.



Foi verificado durante abordagem policial que os remédios dos idosos eram mantidos em cima da geladeira, desorganizados e sem qualquer identificação, estando os idosos expostos ao risco de acessarem sem acompanhamento médico necessário. Além disso, cartões de contas bancárias ou relativos a benefícios das vítimas foram encontrados com as duas denunciadas. Na denúncias, a Promotoria de Justiça aponta que todos os idosos foram encontrados em situação de “extrema vulnerabilidade, sendo que três deles necessitaram de atendimento médico em razão de desidratação, pressão arterial alta e devido a estado físico debilitado e também emocional muito abalado”.

Segundo foi apurado, as irmãs recebiam valores entre um salário mínimo e R$ 1,9 mil de familiares de cada um dos idosos ali abrigados. Além da condenação das denunciadas pelos crimes cometidos, o Ministério Público requer na denúncia que seja fixado pelo Judiciário a obrigação de pagamento de quantia referente aos danos morais causados às vítimas.

As vítimas têm entre 51 e 82 anos de idade e foram encaminhadas para acolhimento pela rede de proteção e assistência social do município. Além do crime de tortura, elas foram denunciadas por diversos crimes praticados contra idosos e que estão previstos da legislação (Leis 9.455/1997, 11.340/2006, 10.741/2003, além do Código Penal).

As duas denunciadas estão presas preventivamente, a pedido do Ministério Público, e responderão ao processo em privação de liberdade.

