Nesta semana, a BR-376, em diferentes regiões do Paraná, terá três dias de bloqueios temporários para serviços de manutenção nos radares da Serra do Mar. De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, as interdições acontecerão na terça-feira (23), quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

As intervenções ocorrerão durante o período noturno, com o objetivo de minimizar o impacto no trânsito da região. Nas três noites, cada bloqueio terá a duração aproximada de 1 hora e 30 minutos.

Segundo a concessionária, as interdições serão necessárias para garantir a segurança das equipes e dos usuários da BR-376.

Dias e horários dos bloqueios da BR-376, no Paraná

Terça-feira (23): bloqueio total da via no km 668,8, em Guaratuba, na pista sentido Curitiba. Interdição ocorrerá entre meia-noite e 1h30.

bloqueio total da via no km 668,8, em Guaratuba, na pista sentido Curitiba. Interdição ocorrerá entre meia-noite e 1h30. Quarta-feira (24): bloqueio total da via no km 650,8, em Tijucas do Sul, na pista sentido Curitiba. Interdição ocorrerá entre meia-noite e 1h30.

bloqueio total da via no km 650,8, em Tijucas do Sul, na pista sentido Curitiba. Interdição ocorrerá entre meia-noite e 1h30. Quinta-feira (25): bloqueio total da via no km 664,7, em Guaratuba, na pista sentido Santa Catarina. Interdição ocorrerá entre meia-noite e 1h30.

A programação pode ser alterada devido às condições climáticas. O trânsito em todo o trecho administrado pela Arteris Litoral Sul pode ser acompanhado em tempo real pelo Twitter da concessionária.

