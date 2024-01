Gigante dos ares, Boeing 727 faz voo rasteiro em sua última viagem

Um gigante dos ares vai curtir a aposentadoria em terras catarinenses. Um Boeing 727 – 200F está sendo transportado do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O avião pertencia a empresa RIO transporte de cargas e será levado a um parque de eventos na região.

A carga começou a ser transportada na noite de sexta-feira e teve a escolta da Guarda Municipal de SJP durante o trajeto até a frente da Academia de Polícia do Guatupê, no mesmo município. São duas carretas, uma levando o “corpo” do avião, que mede cerca de 46 metros de comprimento, e outra as asas.

O avião será levado ao longos dos próximos dias. De onde está, na BR 277, o motorista vai levá-lo pelo Contorno Sul, até a BR 376. A partir dali seguirá para seu destino final. O avião volta para a estrada na quarta-feira e o transporte, se o tempo colaborar (sem chuva ou cerração), deve durar dois dias.

Foto: Atila Alberti

