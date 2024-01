Forte temporal provoca alagamentos por Matinhos e Guaratuba neste sábado

Uma forte chuva na tarde deste sábado (20) atingiu a região do Litoral paranaense e provocou vários pontos de alagamento. Em Matinhos, muitas ruas ficaram embaixo de água depois do temporal. Em Guaratuba, parte da orla e também ruas da região central acumularam água e dificultou o trânsito de carros nesta tarde. De acordo com o Simepar, 107 mm de chuva foram registrados neste sábado.

Confira abaixo imagens dos alagamentos:

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja sinalizando perigo de tempestade em Curitiba e região, o que inclui também o Litoral. O aviso é válido durante todo este sábado (20) e segue até às 10 horas de domingo (21).

Shows cancelados por causa da chuva

Os shows da dupla sertaneja Clayton e Romário em Matinhos e Yasmin Santos em Pontal do Paraná foram cancelados pelo Governo do Estado devido ao forte temporal que iniciou na tarde deste sábado (20) e ainda perdura na região do Litoral. Eles estavam programado para acontecer a partir das 21 horas.

A coordenação do Verão Maior Paraná decidiu cancelar a apresentação tendo em vista o risco de raios e vendavais. Nas duas cidades há ruas alagadas, o que pode oferecer risco à população que se desloca até a área dos shows. A diretriz também segue recomendação da Polícia Militar e Defesa Civil Estadual. A orientação é que a população fique em casa ou em locais protegidos.

