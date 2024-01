Chuva forte com risco de granizo: meteorologia emite aviso para Curitiba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja sinalizando perigo de tempestade em Curitiba e região. O aviso é válido durante todo este sábado (20) e segue até às 10 horas de domingo (21).

Além de Curitiba, o alerta inclui todo o Paraná e regiões dos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais.

De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Os ventos intensos podem alcançar 100 km/h e há possibilidade de queda de granizo.

Por conta da previsão de tempestade há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em caso de alguma emergência em decorrência das chuvas, como quedas de árvores, alagamentos e destelhamento de casas, o curitibano pode entrar em contato com os seguintes canais: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

