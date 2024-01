Susto em Matinhos: irmãos de 14 e 18 anos se salvam de afogamento

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender dois irmãos – uma adolescente de 14 anos e um jovem de 18 anos, que estavam se afogando em Matinhos, no litoral do Paraná, na manhã deste sábado (20).

De acordo com informações repassadas para a equipe, os irmãos, que residem no município de Cambé, entraram no mar antes das 6 horas e estavam com dificuldades para sair da água.

Os dois saíram de casa sozinhos e avisaram os familiares para onde estavam indo. Foi a própria família que solicitou o atendimento dos bombeiros pelo telefone 193.

Quando uma ambulância do Corpo de Bombeiros e Guarda-Vidas chegaram ao local, os irmãos já estavam na areia. Eles estavam exaustos e apresentavam sinais de afogamento leve.

Os dois jovens foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Matinhos para verificação médica.

