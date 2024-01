Alerta Laranja de temporal permanece por todo fim de semana em Curitiba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo em potencial no fim da manhã desta sexta-feira para uma forte tempestade a caminho do Paraná. O Alerta Laranja para fortes chuvas fica em vigor até o fim da manhã de domingo (21) em todo o Estado.

Com o alerta, há chances de chuva forte entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos que podem chegar a 100 km/h e queda de granizo. Pode haver risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

De acordo com o meteorologista do Simepar Paulo Ricardo Barbieri, a instabilidade atmosférica se intensifica no começo da tarde em todas as regiões do Estado. “Pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas são registradas em diversas regiões”, explica.

