Motoristas que trafegam pelo Centro de Curitiba deverão ficar atentos aos bloqueios realizados em duas ruas da região. A Rua General Carneiro e a Rua Paula Gomes passam por manutenção dos históricos paralelepípedos.

Segundo a prefeitura o serviço na Rua General Carneiro deve ser concluído dentro de 15 dias, se as condições climáticas permitirem. Já as intervenções na Rua Paula Gomes devem ser realizadas num prazo de 30 dias.

Os serviços começaram nesta semana e durante a sua realização os motoristas que circulam pela região devem ter atenção, já que trechos dessas ruas serão bloqueados.

Ruas de Curitiba bloqueadas

Na Rua General Carneiro, as equipes vão atuar na quadra entre as ruas Conselheiro Araújo e Amintas de Barros. Durante a realização do trabalho, a quadra será bloqueada para a circulação de veículos, sendo permitido somente o acesso aos moradores.

Segundo a prefeitura o processo consiste na remoção dos paralelepípedos existentes, reforço da base do pavimento e reassentamento dos mesmos paralelepípedos.

Já na Rua Paula Gomes, os serviços serão realizados em duas etapas: primeiro na quadra entre Trajano Reis e Duque de Caxias e na sequência entre a Duque de Caxias e Mateus Leme, desta forma, as quadras também serão bloqueadas e apenas os moradores terão acesso.

Ruas com valor histórico

A recuperação de vias de paralelepípedo faz parte das diversas ações em pavimentos sob responsabilidade da Superintendência de Manutenção Urbana da SGM e tem como objetivo manter as características do revestimento existente, pelo seu valor histórico, garantindo a trafegabilidade das ruas.

“Este é um serviço muito importante, uma vez que os pavimentos em paralelepípedo fazem parte da história da cidade e a as intervenções corretivas têm o objetivo manter em boas condições este tipo de revestimento”, explicou o superintendente de Manutenção Urbana, João Vidal Filho.

