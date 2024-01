Mega revitalização no Centro de Curitiba: comércio antigo vai dar lugar a nova galeria

Nesta quinta-feira (18), a Prefeitura de Curitiba anunciou um projeto que prevê uma mega revitalização do Centro Histórico da capital paranaense. Dentro dessas revitalizações está a proposta da construção da Rua da Memória, que tem o objetivo de criar uma espécie de ‘galeria’ e conectar o Memorial de Curitiba e a Casa da Memória.

Em conversa com a reportagem da Tribuna do Paraná, a diretora de Projetos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Célia Bim, explica que, nesse primeiro momento, acontecerá apenas a etapa de implantação da Rua da Memória na Travessa Nestor de Castro.

“Estamos até chamando de trilogia, porque temos o Memorial dos 300 Anos, ele tem como funcionamento atividades culturais, como exposições, apresentações musicais, cênicas e funciona como galeria de arte. Então leva tudo isso que faz parte e compõe a história e cultura da nossa cidade. A Casa da Memória, que fica muito próxima, é um centro de pesquisa. Então tem todo o acervo documental e é muito utilizada por historiadores, alunos, acadêmicos, órgão público”, diz Célia.

Por isso, de acordo com ela, a intenção da Rua da Memória é ser um espaço que ligue essas duas construções e que também aborde a cultura e história da cidade.

“O nosso objetivo com a Rua da Memória é conectar esses dois espaços mesmo. Que a gente possa, de uma forma mais lúdica, com suportes interativos e de tecnologias falando a linguagem dos jovens, mostrar essa cidade para que eles também tenham interesse em conhecê-la”, completa a diretora.

Antigo comércio vai dar lugar a nova galeria

A área onde será construída a Rua da Memória possui comércios que estão sendo retirados. “Esse comércio basicamente dava apoio aos abrigos de ônibus e estava praticamente todo fechado. Então a prefeitura fez uma desapropriação dessas áreas para que a gente pudesse fazer a implantação desse equipamento novo”, alega Célia.

Essa etapa da renovação está passando por ajustes finais na Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA). Após a finalização de todas as burocracias, a construção da Rua da Memória será iniciada. A previsão é que essa obra dure oito meses.

Além desse novo memorial digital, o Ippuc prevê outras adequações na região que irão impactar o trânsito de veículos e pedestres.

Extensão da trincheira e fim da Galeria Júlio Moreira?

Dentro do grande projeto de renovação do Centro, Célia conta que outra proposta que está sendo estudada e ainda não possui um prazo específico para acontecer, é o prolongamento da trincheira que já liga a Alameda Augusto Stellfeld com a Travessa Nestor de Castro.

“Qual seria a grande mudança: hoje, os carros vão por cima e as pessoas, quando querem atravessar para ir ao Centro Histórico ou sair da Praça Tiradentes, tem que passar embaixo da Galeria Júlio Moreira. Então a ideia é fazer o inverso. Que os carros venham por baixo e que essa trincheira seja um pouco mais extensa, dê continuidade a trincheira já existente”, explica.

Portanto, o projeto prevê que com a mudança, o espaço de cima seja destinado para pedestres e ciclistas. “O interessante é que a gente fazendo esse prolongamento, podemos ter uma área de lazer maior, de convivência, de manifestações sociais e culturais”, diz Célia.

Com extensão da trincheira na Nestor de Castro, o que acontece com os ônibus?

Com a aprovação do prolongamento da trincheira, os pontos de ônibus serão retirados da Travessa Nestor de Castro. Entretanto, a diretora do Ippuc garante que já foram feitas reuniões com a Urbanização de Curitiba (Urbs) e que os passageiros do transporte coletivo não vão sofrer com as mudanças.

“Nós vamos fazer a realocação deles em áreas muito próximas para que não tenha nenhum prejuízo para os usuários do transporte público. Então os ônibus vão estar na Rua Cruz Machado, que é paralela. Vai ter uma adequação dessas linhas”, relata.

Célia acrescenta que serão realizadas obras de melhoria na calçada, iluminação e nos pontos da Rua Cruz Machado. “Isso tudo já foi conversado com a Urbs e temos um projeto em desenvolvimento para fazer essa segunda etapa. Enquanto a Cruz Machado não esteja pronta e a obra esteja acontecendo, os ônibus também já têm locais definidos para que possam fazer a operação do sistema sem que tenha nenhum prejuízo a qualquer passageiro”, conclui.

De acordo com a diretora do Ippuc, os projetos possuem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores, comerciantes e turistas.

