Um esquema criminoso envolvendo lojas de revenda de carros usados está dando uma enorme dor de cabeça para várias famílias de Curitiba. O prejuízo chega a quase R$ 2 milhões, segundo a Policia Civil do Paraná (PCPR). A polícia segue investigando o caso, que já tem o registro de 25 vítimas, lesadas em diferentes pontos comerciais da cidade.

Segundo a investigação, que teve início no fim de dezembro de 2023, a pessoa anuncia seu carro para venda em uma plataforma online e poucas horas após o anúncio, um interessado no veículo entra em contato, dizendo ser funcionário ou proprietário de uma revenda de veículos. Em seguida, o “comprador” da loja faz com que a vítima deixe o carro no estabelecimento, para uma suposta pessoa interessada. Depois disso, o veículo desaparece e a grana não chega na conta do verdadeiro dono.

“Tenho pouca esperança”

Uma empresária de Curitiba caiu no golpe, após anunciar seu Jepp Compass, avaliado em R$ 120 mil. Segundo ela, o esquema criminoso é semelhante ao das outras vítimas, mas, uma das diferenças é que no cartório não existia nenhum documento com procuração para a loja ou uma pessoa física.

“Lemos o contrato inteiro, acredito que foi uma assinatura feita em uma página branca no verso que foi pedido pela mulher de nome Bruna. Em quatro dias, o carro não era mais meu”, lamentou a empresária, que pediu para não ter o nome divulgado.

Questionada pela reportagem se ainda tem esperança em reaver o carro ou o dinheiro na conta, a empresária afirmou que tem pouca esperança. “Infelizmente tenho pouca esperança. Quero que outras pessoas não caiam mais nos golpes, pois, é muito triste. O dinheiro eu usaria para abrir uma loja física dos produtos que vendo”, lamentou a mulher.

O que diz a Polícia Civil?

Para a delegada Sâmia Coser, responsável pela investigação, os golpistas enganavam as pessoas, os proprietários dos veículos, na hora da assinatura dos documentos em cartórios.

“Tem casos, que alguns assinaram procuração de venda entre as folhas. As vítimas não receberam o dinheiro ou levaram quantias abaixo de valores de mercado. São 25 pessoas lesadas e estamos apurando que possa existir duas lojas em Curitiba fazendo isso, em bairros diferentes como Capão Raso e outra no Jardim Social”, adiantou a delegada.

Dicas para não cair em golpes

Para a delegada Sâmia Coser, três dicas podem ajudar na hora de vender o carro e evitar problemas. Uma das principais dicas é: procure uma loja que tem o mesmo endereço há muitos anos. E verifique:

CNPJ antigo não é credibilidade,

Se possível, não deixe o carro na loja

Indicação de amigos e familiares de lojas confiáveis ajudam a decidir onde vender

