Motoristas que circulam pelo bairro Fanny, em Curitiba, terão uma novidade no trânsito. Em fase inicial, as obras de infraestrutura viária do Novo Inter 2 vão proporcionar um novo binário envolvendo As ruas Major Vicente de Castro e Maestro Francisco Antonello. As obras foram vistoriadas pela prefeitura de Curitiba.

As ruas Major Vicente de Castro e Maestro Francisco Antonello estão sendo preparadas para formar um novo binário. Também ganharão novas estruturas as ruas Andorinhas, Perdizes e Bôrtolo Gusso. O objetivo das obras é dar suporte ao tráfego da Avenida Brasília, por onde vai circular o Novo Inter 2.

“Estamos começando as obras do trecho do BRT 2 nas imediações do traçado da Avenida Brasília, no bairro Fanny. Vamos investir neste lote 2 do Novo Inter 2, cerca de R$ 63 milhões em obras para melhorar a vida das pessoas”, disse Rafael Greca, prefeito de Curitiba.

Novo perfil

A Rua Major Vicente de Castro é uma das cinco que serão contempladas no lote 2 (pacote 1) do Programa de Aumento de Velocidade e Capacidade do Inter 2, que prevê a readequação viária de mais de 5,7 mil metros nos bairros Fanny, Xaxim e Capão Raso. As obras vão mudar o perfil das principais vias locais e dar suporte ao trânsito e ao deslocamento do transporte coletivo.

Nas cinco ruas, serão executadas obras de drenagem, terraplanagem, pavimentação, iluminação pública, paisagismo e implantação de novas calçadas, sinalização e infraestrutura de fibra ótica. Os serviços vão avançando trecho a trecho.

Ruas contempladas

Na Rua Major Vicente de Castro, os serviços de drenagem alcançam o trecho entre a Avenida Santa Bernadethe e a Rua Dr. Gastão Faria. Na sequência, a via receberá nova pavimentação de concreto (pavimento rígido) em 2.089 metros, entre a Avenida Brasília e a Rua Coronel Aníbal dos Santos. Na Rua Maestro Francisco Antonello, a requalificação do asfalto acontecerá no trecho de 2.130 metros entre a Avenida Brasília e a Rua Coronel Aníbal dos Santos.

Na Rua Andorinhas, as melhorias serão ao longo de 546 metros entre a Rua Perdizes e a Avenida Brasília. Na Rua Perdizes, serão requalificados 729 metros entre a Avenida Brasília e a Rua das Andorinhas. Na Rua Bôrtolo Gusso, o pavimento receberá manutenção em 229 metros, entre a Avenida Brasília e a Rua Delegado Naby Paraná.

Novo Inter 2

As obras do Novo Inter 2 fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que tem US$ 106,7 milhões em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para aumento da capacidade e velocidade do Inter 2/Interbairros II, além de contrapartidas do município. O Projeto Inter 2 promoverá melhorias nos 38 km do itinerário de duas das linhas mais carregadas da cidade, o Inter 2 e o Interbairros II. O impacto é direto na rotina de mais de 580 mil moradores de 28 bairros da capital e um total de 181 mil passageiros por dia útil.

Nessa semana começaram as obras para a mudança da estação tubo Agrárias, que dará lugar à Estação Prisma Solar Agrárias, da Linha Direta Inter 2.

