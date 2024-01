Motoristas que circulam no bairro Cabral, em Curitiba, terão que ficar atentos às mudanças que ocorrerão em uma importante rua do bairro. Nos próximos 90 dias, o trecho da Rua dos Funcionários entre as ruas Jaime Balão e Recife, no Cabral, terá parte do tráfego bloqueado para a implantação da nova Estação Prisma Solar Agrárias, da Linha Direta Inter 2.

O plano de ataque da execução do projeto foi apresentado para moradores, trabalhadores e comerciantes da região na reunião pública realizada nesta terça-feira (16), no auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab).

Segundo a prefeitura de Curitiba a atual estação-tubo será desativada na quinta-feira (18). Depois de retirada a estrutura, a empresa Eccoprax, contratada para a produção do novo modelo de estação do Inter 2, começa a preparar a área, com o corte de 15 exemplares de pinus, espécie exótica invasora. Além do novo projeto arquitetônico da estação, que será feita em módulos na sede da empresa em Treze Tilias (SC), faz parte do projeto a readequação viária do entorno. Drenagem, pavimentação, calçamento, iluminação e paisagismo estão no pacote de execuções contratado por R$ 4 milhões.

E quem utiliza o Inter 2?

O embarque e desembarque poderá ser feito no Terminal do Cabral. A linha Interbairros II não vai ter alteração de itinerário e, também, passa pelo Terminal para integração com outras linhas. Durante a intervenção, o fluxo de veículos será feito em meia pista, nos dois sentidos. O serviço começa pela pista em frente ao terreno do Campus da Agrárias da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Depois da escavação e drenagem, a passagem na faixa será liberada para a execução do outro lado. “Essa estratégia de alternância das frentes de serviço vai possibilitar que o bloqueio seja parcial. E quando ocorrer o total, deve ser por pouco tempo, em ações pontuais”, explica o coordenador geral da Unidade Técnica Administrativa de Gerenciamento (Utag), Marcio Teixeira.

As sinalizações provisórias vão indicar desvios próximos para evitar engarrafamentos. Os trabalhos começam no próximo dia 22 e a previsão é que a implantação da nova Estação Prisma Solar Agrárias seja concluída até o final do mês de março.

O que é a Estação Prisma Solar Agrárias?

A Estação Prisma Solar Agrárias será a primeira das 12 estações da Linha Inter 2 no novo modelo. Conforto térmico e geração de energia alternativa, por painéis solares, são as principais inovações do equipamento. Os elementos do entorno da estação foram desenhados para estimular a intermobilidade urbana, melhorando a experiência do usuário com o transporte coletivo. Áreas de convivência, calçadas acessíveis, pontos de locação de bicicletas compartilhadas e parada de carros de aplicativo são algumas das funcionalidades previstas.

Novo Inter 2

O Novo Inter 2 terá melhorias nos 38 km do itinerário de duas das linhas mais carregadas da cidade, o Inter 2 e o Interbairros II. Por dia útil estas linhas impactam diretamente mais de 580 mil moradores de 28 bairros da capital e um total de 181 mil passageiros.

As benfeitorias incluem novas estações, faixas de ônibus exclusivas e/ou preferenciais para o transporte coletivo e um novo mini terminal, no Santa Quitéria.

