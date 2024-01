A cobrança de pedágio nas praças de São Luiz do Purunã, na BR-277; Lapa, na BR-476; Porto Amazonas, na BR-277; Imbituva, na BR-373; e Irati, na BR-277, pode ser retomada já em fevereiro de 2024. Isto porque a Via Araucária, concessionária responsável pelo Lote 1 do novo pedágio no Paraná, deve assinar o contrato de concessão no próximo dia 26 de janeiro – de acordo com o edital de concessão, a cobrança pode ser iniciada 30 dias após a assinatura.

LEIA MAIS – Novo binário em bairro de Curitiba faz parte das obras do Novo Inter 2

A data da assinatura do contrato do Lote 1 foi divulgada no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Mas para poder iniciar a cobrança de pedágio, a concessionária precisa concluir as obras pré-operacionais para revitalização das praças desativadas após o fim das antigas concessões.

Duplicações previstas para o Lote 1

Rodovias, quilômetros a serem duplicados, localização e prazo para as obras

Fonte: ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

Já para as praças de pedágio em São José dos Pinhais, na BR-277; Carambeí, na PR-151; Jaguariaíva, na PR-151; e Jacarezinho, na BR-369, a cobrança de pedágio pode começar em março. Isto porque a data prevista pela ANTT para a assinatura dos novos contratos do Lote 2 com a EPR, única proponente no leilão do trecho que engloba a descida da Serra do Mar pela BR-277, é no dia 2 de fevereiro. As condições para o início da cobrança são os mesmos do Lote 1.

Duplicações previstas para o Lote 2

Rodovias, quilômetros a serem duplicados, localização e prazo para as obras

Fonte: ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

Dentro deste lote, além das quatro praças de cobrança já existentes, a concessionária deve instalar três novos pontos de cobrança. São as praças de Sengés, na PR-151; Quatiguá, na PR-092; e mais uma em Jacarezinho, na BR-153. Esta segunda praça na mesma região foi prevista pela ANTT para evitar a “evasão ao pagamento de pedágio”, informou a agência. Nas antigas concessões, a praça de Jacarezinho na BR-369 cobrava uma tarifa de mais de R$ 32, uma das mais altas do país.

Rota do pedágio no Paraná

Confira os seis lotes das novas concessões de rodovias no Paraná

Fonte: Governo do Paraná

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!