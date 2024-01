Shows de Luan Santana e É o Tchan reúnem quase 180 mil no Litoral

Na noite de sexta-feira (19), o cantor Luan Santana e o grupo É o Tchan levaram quase 180 mil pessoas para os palcos do Verão Maior Paraná nos shows gratuitos que aconteceram em Matinhos e Pontal do Paraná, no litoral. As estimativas são da Polícia Militar.

Na praia de Caiobá, cerca de 136 mil pessoas – mais de três vezes a população da própria cidade – cantaram sucessos da carreira de Luan Santana, como “Morena” e “Coração Cigano”.

Foi a primeira vez que o cantor levou ao litoral do Paraná o seu novo show: Luan City 2.0. “O evento tá realmente incrível e pra gente é muito legal quando tem toda uma estrutura para conseguir entregar o nosso melhor. Eu acho que o show gratuito é diferente, é para todo mundo, todas as classes, raças e credos, então pra mim é maravilhoso trazer a minha música para um ambiente assim”, afirmou.

A estudante Gabriela Barduzzi viajou de Londrina até Matinhos apenas para ver de perto o cantor, o qual acompanha há quase uma década. No palco, ele inclusive saudou a cidade. “Eu sou fã dele desde 2015 e cheguei ontem só para o show”, contou Gabriela.

Para aliviar o calor, o Governo do Paraná e a Sanepar entregaram 10 mil copos de água e reforçaram a divulgação das Ilha de Hidratação com água gratuita.

Show do É o Tchan reúne mais de 40 mil pessoas em Pontal do Paraná

Sob o comando de Compadre Washington e Beto Jamaica, o É o Tchan levou 42 mil pessoas a Pontal do Paraná e entonou os grandes clássicos do grupo que tem tudo a ver com o verão e o carnaval. Os turistas e moradores lotaram o Centro de Eventos Marisol e dançaram animados ao ritmo de “Pau Que Nasce Torto”, “Ralando o Tchan”, “A Tomada” e “Na Boquinha da Garrafa”.

Compadre Washington disse que a gratuidade do show é uma forma de democratizar o acesso aos artistas. “Para gente é gratificante tocar para o povão, que não tem condições de pegar um ingresso caro e que pode curtir com o apoio do Governo do Estado e da prefeitura”, disse. “É a nossa primeira vez em Pontal do Paraná, mas nós pudemos sentir o calor das pessoas e esperamos voltar mais vezes”, completou o vocalista.

A atendente comercial Eduarda Daiane da Silva conta que é fã do grupo desde criança. Por isso, ela e as amigas, que moram em Pontal do Paraná, confeccionaram roupas especificamente para o show, igual aquelas usadas pelas dançarinas nos primórdios do grupo, nos anos 1990, com a loira e a morena. “Minha infância foi dançando muito É o Tchan. Desde que soubemos que eles iam se apresentar aqui ficamos na expectativa. Fizemos as roupas iguais só para o show e chegamos bem cedo. Sabemos dançar todas as músicas”, disse.

Shows no litoral do Paraná neste sábado (20)

Neste sábado (20), a partir das 21 horas, a dupla sertaneja Clayton e Romário se apresenta em Caiobá ao som de hits como “Namorando ou Não”, “Aí Eu Chorei” e “Guenta o Choro”. Já em Pontal do Paraná, no mesmo horário, o público presente vai acompanhar a cantora Yasmin Santos. Entre outros sucessos da cantora, “Principalmente Pessoas” e “Dói Saber” estão garantidos no setlist.

Excepcionalmente neste fim de semana, os veranistas poderão curtir apresentações extras do Verão Maior Paraná no fim da tarde domingo (21). Em Matinhos, a dupla Jorge e Mateus vai cantar o repertório de 18 anos de carreira, incluindo hits que alcançaram o topo das paradas, como “Amo Noite e Dia”, “Eu Quero Só Você” e “Voa Beija-Flor”. Em Pontal, quem sobe ao palco é o sertanejo capixaba Bruno Rosa, que tem em seu repertório baladas como “Indecisão” e “Meu Fake Viu”. Os dois shows devem começar às 18 horas.

Ao todo, são 27 shows ao longo de seis finais de semana, com um intervalo na semana do Carnaval. Nas semanas seguintes, atrações como Zezé di Camargo e Luciano, Zé Felipe e Simone Mendes agitam o público no Litoral. O calendário com todas as atrações pode ser conferido no site do Verão Maior Paraná.

