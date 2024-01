Homem morre atropelado por motorista alcoolizado na BR-277, em Curitiba

Um homem de aproximadamente 35 anos morreu atropelado durante a madrugada deste sábado (20), na BR-277, em Curitiba. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 77, na pista sentido Paranaguá, às 1h45.

O motorista que atropelou a vítima dirigia um Nissan Altima. Ele permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que indicou positivo para o consumo de bebida alcoólica. O pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Após fazer o teste, o condutor do veículo foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba. A PRF não informou a porcentagem indicada no bafômetro.

