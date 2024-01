Polícia conclui investigação de empresário torturado e morto em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito policial que investigava o homicídio que vitimou Vagner Fernandes da Silva, de 60 anos, ocorrido em agosto de 2023, no bairro Orleans, em Curitiba. Quatro suspeitos foram indiciados pela ação criminosa.

De acordo com as investigações, um dos envolvidos no crime era conhecido da vítima e tinha conhecimento de um cofre com dinheiro na casa, além de outros bens como carros de luxo. Os quatro suspeitos tentaram dopar Silva, porém o homem não adormeceu e foi agredido.

Na data dos fatos, o homem foi agredido e torturado. O corpo foi encontrado com uma mangueira de jardim enrolada no pescoço dentro da própria residência.

Após o crime, eles fugiram do local. O indivíduo, de 18, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), nas proximidades da residência. Ele estaria com manchas de sangue nas vestimentas.

“Iniciamos as diligências e logramos êxito em identificar e qualificar os outros três autores que fugiram. O determinante dessas investigações foi o rápido trabalho da equipe policial em coletar imagens, ouvir testemunhas e a perícia do local”, afirma o delegado Vilson Toledo.

Foram representados e expedidos os mandados de prisão preventiva contra os envolvidos. A polícia prendeu o jovem, de 21 anos, no dia 13 de novembro. Os outros dois homens, de 21 e 22, foram detidos no dia 21 de novembro.

Eles permanecem presos no sistema penitenciário. O inquérito foi concluído e encaminhado à justiça.

