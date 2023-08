Empresário é torturado e morto na própria casa, em Curitiba

O empresário Vagner Fernandes da Silva, de 60 anos, foi encontrado morto na própria casa, localizada na Rua Francisco Kleichevicz, no bairro Orleans, em Curitiba, na madrugada de sábado (05).

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), o corpo da vítima tinha sinais de tortura. O Siate foi até o local e constatou a morte do empresário. Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Um dos suspeitos foi preso em flagrante. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso e verifica a possibilidade de se tratar de um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

A vítima tinha uma empresa de vidros e espelhos. O sepultamento de Vagner aconteceu neste domingo (06) no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

