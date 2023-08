Curitibano de 24 anos morre em combate na Ucrânia, “foi um herói”

Natural de Curitiba, o soldado Antônio Hashitani, de 24 anos, morreu durante um combate na guerra entre Ucrânia e Rússia. De acordo com um paranaense que também está no conflito e conversou com a Tribuna, o jovem lutava no exército ucraniano e estava na brigada 204.

Conforme informações do portal CNN, o soldado combatia na cidade de Bakhmut, na Ucrânia, uma das linhas de frente mais fatais da guerra. Ele morreu no dia 2 de agosto e se tornou o quarto brasileiro morto desde o início do conflito.

Em Curitiba, Antônio era estudante de medicina na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Em nota, o Centro Acadêmico de Medicina Mário de Abreu lamentou a morte do universitário. “Neste momento de tristeza, o CAMMA-PUCPR presta condolências e deixa os mais sinceros pêsames a todos os familiares e amigos de nosso colega”, diz nota.

O paranaense que também está na guerra explicou para a Tribuna que nunca conheceu Antônio pessoalmente, mas que colegas o descreveram como educado, bondoso e preocupado em ajudar os outros. “Nunca o vi, mas é um herói para mim”, afirma o jovem que não quis se identificar.

Além de ir para a guerra para auxiliar a defender a Ucrânia, Antônio realizou um trabalho voluntário na África com o objetivo de montar uma escola na cidade de Mwanza, na Tanzânia, para ajudar 240 crianças pobres, órfãs e vulneráveis.

